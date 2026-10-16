28,72 млн грн спрямують на ремонт харчоблоку інституту

На вулиці Бульварно-Кудрявській, 27, у Шевченківському районі планують капітально відремонтувати харчоблок Національного інституту травматології та ортопедії НАМН України. Завершити роботи мають до кінця 2026 року.

Закупівлю оголосила державна установа «Національний інститут травматології та ортопедії НАМН України». Очікувана вартість становить 28,72 млн грн без ПДВ, або 34,46 млн грн із податком; фінансування передбачене програмою Ukraine Facility за напрямом інвестицій у сферу охорони здоров’я.

Що передбачає ремонт харчоблоку

Площа покрівельних матеріалів для демонтажу перевищує 324 кв. м, фасадного облицювання — 326 кв. м.

У будівлі демонтують 22 віконні та 22 дверні коробки; будівельного сміття потрібно зібрати й вивезти понад 335 тонн.

Заплановані нова покрівля з гідро- й теплоізоляцією, металопластикові енергоощадні вікна, алюмінієві та металеві двері, зокрема протипожежні.

Гарантія на будівельні роботи становитиме 10 років, а на матеріали й обладнання діятиме гарантія виробника.

Окрім демонтажу старих конструкцій, проєкт охоплює ремонт фасаду, ганків, завантажувальної зони, приямка до підвалу та відмостки. Усередині приміщень виконають оздоблювальні роботи, змонтують інженерні системи, технологічне й інше обладнання харчоблоку.

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Проєкт віднесений до класу наслідків СС1 і отримав позитивний експертний висновок. Його затвердили наказом установи 21 липня 2026 року; підрядник має виконати роботи за проєктною документацією, а необхідні матеріали й обладнання придбати та доставити власним коштом.

Оплата та строки

Ціна майбутнього договору буде твердою. Замовник може надати аванс до 30% вартості договору, використати його потрібно протягом трьох місяців; решту виплачуватимуть поетапно після виконання робіт і підписання актів.

Капітальний ремонт харчоблоку Національного інституту травматології та ортопедії НАМН України планують завершити до кінця 2026 року. Фінансування робіт передбачене в межах програми Ukraine Facility.