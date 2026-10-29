29 жовтня в Голосіївському районі авто провалилося під асфальт

Вранці 29 жовтня в Голосіївському районі Києва сталася аварія на водопроводі: розмило дорожнє покриття, і в провалля потрапив припаркований автомобіль.

«Вранці 29 жовтня у Голосіївському районі Києва сталася масштабна аварія на водопровідній мережі діаметром 500 мм, внаслідок чого розмило дорожнє покриття й у провалля потрапив припаркований автомобіль», — повідомила КМДА.

Як змінився рух і водопостачання

Аварійно-рятувальні бригади евакуювали пошкоджене авто з місця події. Фахівці «Київводоканалу» проводять ремонтно-відновлювальні роботи.

На час ремонту рух вулицею Голосіївською обмежили двома смугами в напрямку вулиці Віктора Забіли.

Через пошкодження трубопроводу без централізованого водопостачання залишалися мешканці будинків № 14 та № 16.