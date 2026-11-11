3 група інвалідності: перелік захворювань і підстави для встановлення

Офіційного вичерпного переліку захворювань, за яким автоматично встановлюють III групу інвалідності, не існує. Групу визначають за стійкими порушеннями функцій організму, які спричиняють помірні обмеження повсякденного життя, а не за самою назвою діагнозу.

У 2025 році замість МСЕК почали працювати експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Правила закріплено постановою Кабінету Міністрів № 1338 від 15 листопада 2024 року з подальшими змінами, зокрема постановою № 1359 від 28 жовтня 2026 року. Ці зміни уточнили строки та перелік підстав для безстрокового встановлення інвалідності.

Далі розберемо, чому діагноз сам по собі не гарантує групу, які критерії застосовують експертні команди і що варто перевірити перед зверненням.

Що означає перелік захворювань

Коли шукають «перелік захворювань для 3 групи інвалідності», очікують конкретний список діагнозів, після яких групу ставлять автоматично. На практиці такого списку немає. Є критерії оцінювання стану людини і окремий додаток до критеріїв із анатомічними дефектами та незворотними станами, за яких інвалідність можна встановити безстроково.

Діагноз фіксує захворювання. Критерії фіксують, як це захворювання обмежує здатність самостійно обслуговувати себе, пересуватися, працювати чи орієнтуватися. Без підтверджених обмежень група не встановлюється, навіть якщо хвороба звучить серйозно.

Типова помилка — орієнтуватися лише на назву хвороби з інтернету. Це призводить до відмови експертної команди або до встановлення групи на короткий строк замість безстрокового.

Захворювання та критерії встановлення групи

III групу встановлюють, коли одночасно виконані три умови: порушення функцій організму стійке (триває або прогнозується щонайменше 12 місяців із мінімальними шансами на істотне покращення), обмеження життєдіяльності мають помірний (1-й) ступінь хоча б в одній сфері, і людині потрібні заходи соціального захисту — реабілітація, допоміжні засоби чи ліки.

Сфери життєдіяльності, які оцінюють: самообслуговування, пересування, орієнтація, спілкування, навчання, праця та контроль поведінки. Для III групи характерне, наприклад, те, що людина може ходити, але повільніше і з опорою, або потребує допоміжних засобів для окремих побутових дій, але зберігає значну самостійність.

Додаток до критеріїв містить перелік анатомічних дефектів і захворювань, за яких групу встановлюють безстроково. Серед позицій для III групи — відсутність одного ока, стійкий повний птоз одного ока після всіх видів лікування, сліпота на одне око з визначеними показниками гостроти зору, двобічна глибока туговухість за певних умов, стійка трахеостома, ампутації кінцівок на визначених рівнях, параліч кисті тощо. Повний актуальний перелік містить близько 97 позицій і може змінюватися.

Для більшості хронічних захворювань — серцево-судинних, ендокринних, неврологічних — самого діагнозу недостатньо. Експертна команда дивиться на ступінь функціональних порушень і їхній вплив на повсякденне життя. Наприклад, цукровий діабет середньої тяжкості може стати підставою лише за наявності помірних обмежень, підтверджених обстеженнями.

Постанова № 1359 внесла уточнення: для деяких станів (зокрема після мастектомії з приводу злоякісного новоутворення) тепер прямо вимагають підтвердження помірного ступеня обмеження життєдіяльності. Єдина функціонуюча нирка більше не є самостійною підставою для безстрокової III групи.

Це схоже на оцінку працездатності автомобіля: наявність поломки в паспорті не означає, що машина не їде. Важливо, наскільки поломка реально обмежує рух. Аналогія працює, доки йдеться про функціональні наслідки, і перестає, коли мова про чітко перелічені в додатку анатомічні дефекти — там діагноз і стан майже збігаються.

Документи й оцінювання стану

Перед зверненням з’ясуйте в лікуючого лікаря, чи відповідає ваш стан критеріям направлення на оцінювання повсякденного функціонування. Лікар формує електронне направлення, якщо захворювання стійке і є підстави для обмежень.

Експертна команда працює при кластерних і надкластерних лікарнях. Склад команди формують під конкретну справу, до неї входять щонайменше три лікарі, один із яких відповідає профілю основного діагнозу. Оцінювання проводять очно, за документами або з використанням телемедицини.

Підготуйте повний пакет медичних документів: виписки, результати обстежень, висновки фахівців. Відсутність рекомендованого обстеження сама по собі не є підставою для відмови, якщо наявної інформації достатньо. Рішення фіксують у витязі з рішення експертної команди.

Важливо. Чинні вимоги та актуальний перелік підстав перевіряйте на сайті Міністерства охорони здоров’я або в лікуючого лікаря. Правила змінювалися у жовтні 2026 року, тому старі списки з інтернету можуть бути неточними.

Перше встановлення III групи зазвичай відбувається на 1 рік. За наявності підстав із додатка — безстроково. Повторне оцінювання призначають відповідно до строку в рішенні.

Запитання про III групу інвалідності

Чи існує офіційний вичерпний перелік захворювань для III групи

Вичерпного списку, за яким групу ставлять автоматично за будь-яким діагнозом, немає. Є критерії оцінювання життєдіяльності та додаток до постанови № 1338 із переліком анатомічних дефектів і незворотних станів для безстрокового встановлення. Для решти захворювань рішення залежить від ступеня обмежень.

Чи достатньо самого діагнозу, щоб встановили III групу

Ні. Діагноз підтверджує наявність захворювання, але експертна команда оцінює, наскільки воно обмежує повсякденне функціонування. Без помірних обмежень і потреби в заходах соціального захисту групу не встановлять.

Які обставини стану здоров’я враховують під час оцінювання

Стійкість порушень (мінімум 12 місяців), ступінь обмеження самообслуговування, пересування, орієнтації, спілкування, навчання та праці, а також потребу в реабілітації чи допоміжних засобах. Враховують сукупний вплив кількох захворювань і результати обстежень.

Де перевірити чинні вимоги та порядок звернення

На офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України та в постанові Кабінету Міністрів № 1338 (з урахуванням змін). Направлення формує лікуючий лікар. Перелік закладів з експертними командами доступний на дашборді МОЗ.

Не покладайтеся лише на назву хвороби. Зберіть актуальні медичні документи, уточніть у лікаря відповідність критеріям і пройдіть оцінювання експертною командою. Це єдиний спосіб отримати рішення, яке відповідає вашому реальному стану.

Правила встановлення інвалідності змінюються. Те, що діяло раніше, може не відповідати чинним критеріям після постанови № 1359. Перевіряйте інформацію безпосередньо в відповідальних установах, а не в переліках з неперевірених джерел.

Індивідуальне рішення залежить від конкретного випадку. Цей матеріал пояснює загальні правила і не замінює медичного чи юридичного висновку для вашої ситуації.