3 кг канабісу та зброю вилучили під час обшуків у Києві

У Києві правоохоронці вилучили наркотики та зброю у двох чоловіків, яких підозрюють у продажу заборонених речовин поштою й під час особистих зустрічей. Серед вилученого — близько трьох кілограмів канабісу та амфетамін. Про це повідомила Київська міська прокуратура у Telegram.

Що вилучили та які підозри оголосили

Під час обшуків знайшли наркотики, а також засоби для їх фасування й пакування.

В одного з чоловіків виявили автомат Калашникова, пістолет Макарова, набої та предмет, зовні схожий на протипіхотну міну МОН-90.

Обом повідомили про підозру в незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних і психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб — за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Одному з підозрюваних додатково інкримінують незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами за ч. 1 ст. 263 КК України.

За версією слідства, чоловіки збували наркотики двома способами: надсилали поштою та передавали під час особистих зустрічей. Знайдені засоби для фасування й пакування також вилучили під час обшуків.

Із середини вересня ДБР проводить спецоперацію «Стоп трафік» проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. У її межах відпрацьовують матеріали 26 кримінальних проваджень.