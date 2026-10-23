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3 кг канабісу та зброю вилучили під час обшуків у Києві

Ірина Ващук 1 хв читання
Пакети з подрібненим канабісом у поліетиленових пакетах

У Києві правоохоронці вилучили наркотики та зброю у двох чоловіків, яких підозрюють у продажу заборонених речовин поштою й під час особистих зустрічей. Серед вилученого — близько трьох кілограмів канабісу та амфетамін. Про це повідомила Київська міська прокуратура у Telegram.

Що вилучили та які підозри оголосили

  • Під час обшуків знайшли наркотики, а також засоби для їх фасування й пакування.
  • В одного з чоловіків виявили автомат Калашникова, пістолет Макарова, набої та предмет, зовні схожий на протипіхотну міну МОН-90.
  • Обом повідомили про підозру в незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних і психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб — за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
  • Одному з підозрюваних додатково інкримінують незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами за ч. 1 ст. 263 КК України.

За версією слідства, чоловіки збували наркотики двома способами: надсилали поштою та передавали під час особистих зустрічей. Знайдені засоби для фасування й пакування також вилучили під час обшуків.

Із середини вересня ДБР проводить спецоперацію «Стоп трафік» проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. У її межах відпрацьовують матеріали 26 кримінальних проваджень.

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