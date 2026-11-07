3 хвилі атак пошкодили міст і дитсадок у Києві

У ніч на 7 листопада після російського удару по дитячому майданчику утворилася величезна яма, а в будівлі дитсадка поруч зруйновано майже третину. Також пошкоджені житлові будинки та міст, рух яким закрили в обидва боки.

За повідомленням про наслідки атаки, Київ пережив три хвилі балістичних ударів. У першій інформації йшлося про шістьох поранених, серед них дитину; окремо кореспондент повідомив про трьох постраждалих у районі дитсадка.

Як розвивались події

У ніч на 7 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Влучання сталося по одному з мостів. Пошкоджені дорожнє полотно, контактна мережа тролейбусів і лінії електропередачі. Після удару рух мостом перекрили в обидва боки. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки, а в одному з районів — дитячий садок. Журналіст Андрій Дмитренко розповів про наслідки біля закладу: “Я перебуваю біля дитячого садка, який сильно постраждав після нічної російської атаки. Позаду мене величезна яма, яка виникла після удару ракети по дитячому майданчику. Майже третину будівлі зруйновано”. Інформація про поранених саме внаслідок удару по дитсадку не надходила. Кореспондент також повідомив, що вибухова хвиля пошкодила будинки за сотні метрів від місця удару: у прилеглих будинках практично не залишилося вікон. У цьому районі, за його словами, відомо про трьох постраждалих. У повідомленні про нічну атаку також ішлося про трьох поранених, серед яких дитина, і пошкодження Північного мосту. Загалом у першій інформації про наслідки ударів називали шістьох поранених.

На момент повідомлення в Києві тривала повітряна тривога, столиці загрожувала нова хвиля ударів безпілотниками.