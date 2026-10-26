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Безпека

3 людей госпіталізували після ДТП на Київщині

Оксана Дорошенко 1 хв читання 5
Розбиті автомобілі стоять на узбіччі сільської дороги після зіткнення.

На Київщині зіткнулися Daewoo Lanos і Mitsubishi Pajero. За попередніми даними, 32-річний водій Daewoo виконував обгін, коли сталася аварія.

За кермом Mitsubishi була 52-річна жінка, яка їхала в попутному напрямку. Попередні обставини ДТП повідомила поліція Київської області.

Що відомо про аварію

  • Водієві Daewoo Lanos було 32 роки.
  • Mitsubishi Pajero керувала 52-річна жінка.
  • З травмами госпіталізували водія Daewoo та його пасажирів віком 45 і 25 років.

Усі троє постраждалих перебувають серед госпіталізованих. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

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