3 людей госпіталізували після ДТП на Київщині
На Київщині зіткнулися Daewoo Lanos і Mitsubishi Pajero. За попередніми даними, 32-річний водій Daewoo виконував обгін, коли сталася аварія.
За кермом Mitsubishi була 52-річна жінка, яка їхала в попутному напрямку. Попередні обставини ДТП повідомила поліція Київської області.
Що відомо про аварію
- Водієві Daewoo Lanos було 32 роки.
- Mitsubishi Pajero керувала 52-річна жінка.
- З травмами госпіталізували водія Daewoo та його пасажирів віком 45 і 25 років.
Усі троє постраждалих перебувають серед госпіталізованих. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.