3 людини загинули після удару по трасі Київ – Одеса

Вранці 20 жовтня російські війська атакували дроном автомобілі на автодорозі Київ – Одеса у Фастівському районі Київської області. Унаслідок удару троє людей загинули, ще четверо дістали поранення.

Як розвивалися події 20 жовтня

Вранці безпілотник вдарив по цивільних автомобілях, які перебували в дорозі. Після атаки загорілися дві легкові автівки. Унаслідок удару загинули троє людей, ще четверо отримали поранення. На оприлюднених рятувальниками фотографіях видно згорілі автомобілі та пошкоджений транспорт. На місці атаки працюють оперативні служби. Рух транспорту на цій ділянці автодороги обмежений.

Про атаку повідомили начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Ткаченко опублікував повідомлення у Telegram.

У ніч проти 20 жовтня російські війська також атакували Одеську область. Під удар потрапили три енергетичні об’єкти ДТЕК, а через пошкодження електромереж без світла залишилися 32,7 тисячі родин. Енергетики розпочали відновлювальні роботи, критична інфраструктура перейшла на резервні джерела живлення.

Вранці російські війська завдали ще одного удару по Одеському району. Там пошкоджено адміністративну будівлю: зруйновано дах і понівечено внутрішні приміщення. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що інформації про постраждалих унаслідок цих ударів на Одещині не надходило.