3 листопада в Броварах обстежують пошкоджене підприємство й будинки

Уночі 3 листопада російська атака пошкодила місцеве підприємство та кілька приватних будинків у Броварах. Постраждалих немає, а міська комісія встановлює масштаби руйнувань і кількість пошкоджених домоволодінь.

Комісія обстежує місце атаки

На місці працює спеціальна комісія, обстеження території триває. Міський голова Ігор Сапожко повідомив, що точну кількість пошкоджених будинків і розмір збитків ще встановлюють.

«За інформацією станом на зараз – без постраждалих. Масштаби пошкоджень та кількість домоволодінь наразі встановлюються», – написав Сапожко.

Допомогу мешканцям визначать після оцінки збитків

Поки невідомо, яке саме підприємство зазнало пошкоджень і наскільки постраждали його виробничі потужності. Також комісія має встановити, скільки приватних будинків пошкоджено внаслідок нічної атаки.

Після завершення оцінки збитків мешканцям пошкоджених будинків нададуть необхідну допомогу. Її обсяг залежатиме від результатів обстеження, яке проводить комісія на місці.