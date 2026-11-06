3 реактивні дрони атакували енергетику Білоцерківської громади
Для мешканців Білоцерківської громади на Київщині атака російських військ означала перебої з електропостачанням. Увечері 5 листопада по енергетичній інфраструктурі вдарили трьома реактивними дронами. Нині фахівці працюють над відновленням подачі електроенергії.
Як розвивалися події
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Увечері 5 листопада. Білоцерківська міська територіальна громада зазнала атаки російських військ. У повідомленні громади йшлося про удар трьома реактивними дронами по енергетиці Київщини. Після атаки виникли перебої з електропостачанням.
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Після удару. Енергетики розпочали роботи, щоб повернути світло споживачам. За повідомленням громади, фахівці намагаються оперативно перепідключити споживачів на резервні лінії. Це роботи, спрямовані на відновлення електропостачання після перебоїв.
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Після повідомлення про атаку. Місцева влада попередила, що ситуація залишається небезпечною через високий ризик повторних атак. «Зберігається високий ризик повторних атак», — наголосили в громаді. Мешканців попросили повідомляти про пошкодження житлових будинків і майна підприємств.
Повідомлення про пошкодження приймає поліція, а також центр оперативного реагування департаменту житлово-комунального господарства. Водночас у громаді тривають роботи з повернення електроенергії споживачам і їх перепідключення на резервні лінії. Фахівці роблять усе можливе, щоб виконати це оперативно.
У Білоцерківській громаді після атаки зберігаються перебої з електропостачанням, а влада попереджає про небезпеку повторних ударів. Енергетики продовжують відновлювати подачу світла, зокрема перепідключаючи споживачів на резервні лінії.