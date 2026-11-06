3 реактивні дрони атакували енергетику Білоцерківської громади

Для мешканців Білоцерківської громади на Київщині атака російських військ означала перебої з електропостачанням. Увечері 5 листопада по енергетичній інфраструктурі вдарили трьома реактивними дронами. Нині фахівці працюють над відновленням подачі електроенергії.

Як розвивалися події

Увечері 5 листопада. Білоцерківська міська територіальна громада зазнала атаки російських військ. У повідомленні громади йшлося про удар трьома реактивними дронами по енергетиці Київщини. Після атаки виникли перебої з електропостачанням. Після удару. Енергетики розпочали роботи, щоб повернути світло споживачам. За повідомленням громади, фахівці намагаються оперативно перепідключити споживачів на резервні лінії. Це роботи, спрямовані на відновлення електропостачання після перебоїв. Після повідомлення про атаку. Місцева влада попередила, що ситуація залишається небезпечною через високий ризик повторних атак. «Зберігається високий ризик повторних атак», — наголосили в громаді. Мешканців попросили повідомляти про пошкодження житлових будинків і майна підприємств.

Повідомлення про пошкодження приймає поліція, а також центр оперативного реагування департаменту житлово-комунального господарства. Водночас у громаді тривають роботи з повернення електроенергії споживачам і їх перепідключення на резервні лінії. Фахівці роблять усе можливе, щоб виконати це оперативно.

У Білоцерківській громаді після атаки зберігаються перебої з електропостачанням, а влада попереджає про небезпеку повторних ударів. Енергетики продовжують відновлювати подачу світла, зокрема перепідключаючи споживачів на резервні лінії.