3 трамвай Київ: напрямок, зупинки та графік

Тролейбус № 3, який кияни у побуті часто називають «3 трамвай Київ», з’єднує Залізничний масив зі станцією метро «Палац Спорту». За даними EasyWay маршрут має 18 зупинок і довжину приблизно 7,2 км.

Це одне з найпряміших сполучень Солом’янського району з центром. Пасажири отримують зрозумілий шлях без зайвих кіл. Ми зібрали кінцеві, повний порядок зупинок і спосіб звірити рух перед виходом.

Далі — як не сплутати напрямок, де пересісти і що перевірити вранці, щоб не втратити час.

1. Куди їде трамвай № 3?

Тролейбус № 3 курсує між кінцевими «Залізничний масив» і «ст. м. Палац Спорту». У напрямку центру він починається в житловому масиві на Солом’янці, іде через вулиці району і виходить до метро в центрі. Зворотний напрямок повторює ту саму нитку.

Маршрут короткий: приблизно 7,2 км. Це дозволяє проїхати від масиву до метро за один раз. Не плутайте його з швидкісним трамваєм № 3, який ходить іншою лінією. Тут працює саме тролейбус.

Перед посадкою подивіться табличку на зупинці. Якщо бачите номер 3 і кінцеву «Палац Спорту» або «Залізничний масив», ви на правильному маршруті.

2. Які зупинки є на маршруті?

Тролейбус зупиняється рівно в 18 місцях. Порядок фіксований. Виходьте на потрібній, не чекаючи наступної.

Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.

№ Зупинка 1 Залізничний масив 2 вул. Романа Ратушного 3 вул. Андрія Головка 4 Поліклініка 5 вул. Олексіївська 6 Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 7 вул. Солом’янська 8 вул. Липківського 9 вул. Кавказька 10 вул. Патріарха Мстислава Скрипника 11 пл. Петра Кривоноса 12 вул. Гетьмана Павла Скоропадського 13 вул. Паньківська 14 Центр зайнятості 15 вул. Володимирська 16 НСК “Олімпійський” 17 вул. Шота Руставелі 18 ст. м. Палац Спорту

Джерело: EasyWay, eway.in.ua.

Зручні пересадки: на кінцевій «ст. м. Палац Спорту» — прямий вихід на метро. На «вул. Володимирська» і «НСК “Олімпійський”» зручно вийти до центру. На «пл. Петра Кривоноса» і «вул. Гетьмана Павла Скоропадського» можна пересісти на інші маршрути, що йдуть тими ж зупинками.

Типова помилка — вийти на одну зупинку раніше, бо «здалося, що вже центр». Тоді доводиться йти пішки або чекати наступний тролейбус.

3. Як перевірити графік і рух сьогодні?

Інтервал руху — 14–23 хвилини, години роботи — 06:00–23:45. Ці цифри наведені для буднів. Маршрут курсує щодня, але окремі інтервали і години для вихідних у джерелі відсутні.

Відкрийте застосунок EasyWay або подивіться табло на зупинці. Там видно найближчий рейс і можливі зміни. Не покладайтеся на пам’ять: інтервал 14–23 хвилини означає, що в пік може бути щільніше, а вдень — рідше.

Важливо. Інтервал і години стосуються буднів. Оскільки маршрут ходить щодня, перед вихідним обов’язково звіряйте рух у застосунку. Інакше можна прийти на порожню зупинку.

За даними EasyWay, довжина маршруту приблизно 7,2 км складається з 18 зупинок. Порахуйте самі: середня відстань між зупинками невелика, тому час у дорозі залежить більше від світлофорів і посадки, ніж від кілометрів. Змінює цей показник тимчасове перекриття вулиць — тоді інтервал розтягується.

Якщо на табло немає рейсу або застосунок показує затримку — не чекайте на зупинці понад 20–25 хвилин. Краще одразу дивитися альтернативу.

4. Як спланувати поїздку трамваєм № 3?

Оберіть зупинку ближче до мети. Якщо їдете до метро — доїжджайте до кінцевої «ст. м. Палац Спорту». Якщо потрібно на Солом’янку — виходьте на «вул. Солом’янська» або «Поліклініка». Не сідайте на кінцевій, якщо вам потрібна середина маршруту: втратите час на розворот.

Альтернативи на тих самих зупинках: маршрутка 171 повторює весь шлях від «Залізничний масив» до «ст. м. Палац Спорту» з інтервалом 12–20 хвилин. Автобус 69 покриває від «Поліклініка» до кінцевої. Тролейбус 40 і 9к частково збігаються з середини маршруту. Маршрутка 198 і 411 теж мають спільні зупинки. Звіряйте їхній рух окремо.

Перед виходом відкрийте EasyWay, знайдіть номер 3 і подивіться наступний час прибуття. Якщо інтервал понад 20 хвилин — розгляньте маршрутку 171. Оплата проїзду — 30 ₴. Пільги і проїзні існують, але точну суму для них звіряйте у перевізника: інших цифр у даних немає.

Помилка, яка коштує часу: сісти на тролейбус у зворотному напрямку. Табличка на лобовому склі завжди показує кінцеву. Перевірте її до посадки.

Питання пасажирів про тролейбус № 3

Між якими кінцевими зупиняється тролейбус № 3?

Між «Залізничний масив» і «ст. м. Палац Спорту». Це фіксовані кінцеві за даними маршруту. Інших кінцевих на цьому номері немає.

Де можна пересісти на метро чи інший транспорт?

Найзручніше на кінцевій «ст. м. Палац Спорту» — прямий вихід на метро. На середині маршруту (пл. Петра Кривоноса, вул. Гетьмана Павла Скоропадського, вул. Володимирська) є спільні зупинки з маршруткою 171, автобусом 69, тролейбусами 40 і 9к.

Де подивитися актуальний розклад і чи немає затримок?

У застосунку EasyWay або на електронному табло зупинки. Там видно найближчий рейс і тимчасові зміни. Інтервал 14–23 хвилини і години 06:00–23:45 стосуються буднів.

Чи ходить маршрут у вихідні?

Так, курсує щодня. Проте інтервал і точні години на вихідні в джерелі не наведені. Перед поїздкою обов’язково відкрийте EasyWay і перевірте поточний рух.

Скільки коштує проїзд і чи є пільги?

Тариф становить 30 ₴. Право на пільговий проїзд існує, але конкретну суму для учнівських, студентських чи пенсійних квитків потрібно звіряти у перевізника — інших цін у даних немає.

Що це означає для вас завтра: перед виходом з дому відкрийте EasyWay, знайдіть тролейбус № 3 і подивіться час найближчого рейсу від вашої зупинки. Якщо інтервал більший за 20 хвилин або є позначка про зміни — одразу переключіться на маршрутку 171, яка повторює весь шлях. Так ви не застрягнете на зупинці і не пропустите потрібну пересадку на метро.

Практичне правило просте: кінцева «Палац Спорту» завжди веде до метро, а табличка на тролейбусі показує напрямок. Не сідайте, поки не звірите її.

Чесне застереження: дані інтервалу і годин стосуються буднів. У вихідні рух може відрізнятися, а тимчасові перекриття вулиць змінюють схему без попередження в загальних списках. Єдиний надійний спосіб — перевірка в застосунку безпосередньо перед виходом.