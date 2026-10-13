3 трамвай Київ: напрямок, зупинки та графік
Тролейбус № 3, який кияни у побуті часто називають «3 трамвай Київ», з’єднує Залізничний масив зі станцією метро «Палац Спорту». За даними EasyWay маршрут має 18 зупинок і довжину приблизно 7,2 км.
Це одне з найпряміших сполучень Солом’янського району з центром. Пасажири отримують зрозумілий шлях без зайвих кіл. Ми зібрали кінцеві, повний порядок зупинок і спосіб звірити рух перед виходом.
Далі — як не сплутати напрямок, де пересісти і що перевірити вранці, щоб не втратити час.
1. Куди їде трамвай № 3?
Тролейбус № 3 курсує між кінцевими «Залізничний масив» і «ст. м. Палац Спорту». У напрямку центру він починається в житловому масиві на Солом’янці, іде через вулиці району і виходить до метро в центрі. Зворотний напрямок повторює ту саму нитку.
Маршрут короткий: приблизно 7,2 км. Це дозволяє проїхати від масиву до метро за один раз. Не плутайте його з швидкісним трамваєм № 3, який ходить іншою лінією. Тут працює саме тролейбус.
Перед посадкою подивіться табличку на зупинці. Якщо бачите номер 3 і кінцеву «Палац Спорту» або «Залізничний масив», ви на правильному маршруті.
2. Які зупинки є на маршруті?
Тролейбус зупиняється рівно в 18 місцях. Порядок фіксований. Виходьте на потрібній, не чекаючи наступної.
Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.
|№
|Зупинка
|1
|Залізничний масив
|2
|вул. Романа Ратушного
|3
|вул. Андрія Головка
|4
|Поліклініка
|5
|вул. Олексіївська
|6
|Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
|7
|вул. Солом’янська
|8
|вул. Липківського
|9
|вул. Кавказька
|10
|вул. Патріарха Мстислава Скрипника
|11
|пл. Петра Кривоноса
|12
|вул. Гетьмана Павла Скоропадського
|13
|вул. Паньківська
|14
|Центр зайнятості
|15
|вул. Володимирська
|16
|НСК “Олімпійський”
|17
|вул. Шота Руставелі
|18
|ст. м. Палац Спорту
Джерело: EasyWay, eway.in.ua.
Зручні пересадки: на кінцевій «ст. м. Палац Спорту» — прямий вихід на метро. На «вул. Володимирська» і «НСК “Олімпійський”» зручно вийти до центру. На «пл. Петра Кривоноса» і «вул. Гетьмана Павла Скоропадського» можна пересісти на інші маршрути, що йдуть тими ж зупинками.
Типова помилка — вийти на одну зупинку раніше, бо «здалося, що вже центр». Тоді доводиться йти пішки або чекати наступний тролейбус.
3. Як перевірити графік і рух сьогодні?
Інтервал руху — 14–23 хвилини, години роботи — 06:00–23:45. Ці цифри наведені для буднів. Маршрут курсує щодня, але окремі інтервали і години для вихідних у джерелі відсутні.
Відкрийте застосунок EasyWay або подивіться табло на зупинці. Там видно найближчий рейс і можливі зміни. Не покладайтеся на пам’ять: інтервал 14–23 хвилини означає, що в пік може бути щільніше, а вдень — рідше.
Важливо. Інтервал і години стосуються буднів. Оскільки маршрут ходить щодня, перед вихідним обов’язково звіряйте рух у застосунку. Інакше можна прийти на порожню зупинку.
За даними EasyWay, довжина маршруту приблизно 7,2 км складається з 18 зупинок. Порахуйте самі: середня відстань між зупинками невелика, тому час у дорозі залежить більше від світлофорів і посадки, ніж від кілометрів. Змінює цей показник тимчасове перекриття вулиць — тоді інтервал розтягується.
Якщо на табло немає рейсу або застосунок показує затримку — не чекайте на зупинці понад 20–25 хвилин. Краще одразу дивитися альтернативу.
4. Як спланувати поїздку трамваєм № 3?
Оберіть зупинку ближче до мети. Якщо їдете до метро — доїжджайте до кінцевої «ст. м. Палац Спорту». Якщо потрібно на Солом’янку — виходьте на «вул. Солом’янська» або «Поліклініка». Не сідайте на кінцевій, якщо вам потрібна середина маршруту: втратите час на розворот.
Альтернативи на тих самих зупинках: маршрутка 171 повторює весь шлях від «Залізничний масив» до «ст. м. Палац Спорту» з інтервалом 12–20 хвилин. Автобус 69 покриває від «Поліклініка» до кінцевої. Тролейбус 40 і 9к частково збігаються з середини маршруту. Маршрутка 198 і 411 теж мають спільні зупинки. Звіряйте їхній рух окремо.
Перед виходом відкрийте EasyWay, знайдіть номер 3 і подивіться наступний час прибуття. Якщо інтервал понад 20 хвилин — розгляньте маршрутку 171. Оплата проїзду — 30 ₴. Пільги і проїзні існують, але точну суму для них звіряйте у перевізника: інших цифр у даних немає.
Помилка, яка коштує часу: сісти на тролейбус у зворотному напрямку. Табличка на лобовому склі завжди показує кінцеву. Перевірте її до посадки.
Питання пасажирів про тролейбус № 3
Між якими кінцевими зупиняється тролейбус № 3?
Між «Залізничний масив» і «ст. м. Палац Спорту». Це фіксовані кінцеві за даними маршруту. Інших кінцевих на цьому номері немає.
Де можна пересісти на метро чи інший транспорт?
Найзручніше на кінцевій «ст. м. Палац Спорту» — прямий вихід на метро. На середині маршруту (пл. Петра Кривоноса, вул. Гетьмана Павла Скоропадського, вул. Володимирська) є спільні зупинки з маршруткою 171, автобусом 69, тролейбусами 40 і 9к.
Де подивитися актуальний розклад і чи немає затримок?
У застосунку EasyWay або на електронному табло зупинки. Там видно найближчий рейс і тимчасові зміни. Інтервал 14–23 хвилини і години 06:00–23:45 стосуються буднів.
Чи ходить маршрут у вихідні?
Так, курсує щодня. Проте інтервал і точні години на вихідні в джерелі не наведені. Перед поїздкою обов’язково відкрийте EasyWay і перевірте поточний рух.
Скільки коштує проїзд і чи є пільги?
Тариф становить 30 ₴. Право на пільговий проїзд існує, але конкретну суму для учнівських, студентських чи пенсійних квитків потрібно звіряти у перевізника — інших цін у даних немає.
Що це означає для вас завтра: перед виходом з дому відкрийте EasyWay, знайдіть тролейбус № 3 і подивіться час найближчого рейсу від вашої зупинки. Якщо інтервал більший за 20 хвилин або є позначка про зміни — одразу переключіться на маршрутку 171, яка повторює весь шлях. Так ви не застрягнете на зупинці і не пропустите потрібну пересадку на метро.
Практичне правило просте: кінцева «Палац Спорту» завжди веде до метро, а табличка на тролейбусі показує напрямок. Не сідайте, поки не звірите її.
Чесне застереження: дані інтервалу і годин стосуються буднів. У вихідні рух може відрізнятися, а тимчасові перекриття вулиць змінюють схему без попередження в загальних списках. Єдиний надійний спосіб — перевірка в застосунку безпосередньо перед виходом.