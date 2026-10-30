30 жовтня на правому березі Києва сталося аварійне знеструмлення

Вранці 30 жовтня на правому березі Києва сталося аварійне відключення електроенергії. Через технічний збій тимчасово не діють звичайні графіки подачі світла, а ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Що сталося на правому березі

Аварія виникла на обладнанні, яке раніше зазнало пошкоджень під час ворожих обстрілів. Через новий технічний збій звичні розклади відключень для правобережної частини столиці тимчасово скасували. ДТЕК повідомив про ситуацію у Telegram.

На місцях пошкоджень працюють аварійні бригади енергетиків. Вони ліквідовують наслідки технологічного збою та намагаються якнайшвидше стабілізувати подачу електроенергії в оселі киян. Поки тривають роботи, стандартні графіки на правому березі не застосовуються.

На лівому березі діють планові обмеження

На лівому березі столиці енергосистема працює в контрольованому режимі. Там продовжують діяти планові графіки обмежень електропостачання. Отже, аварійне порушення режиму стосується правобережної частини Києва, тоді як на лівому березі зберігається плановий порядок обмежень.

У разі змін або нових обставин енергетики обіцяють оперативно інформувати мешканців столиці через офіційні канали. Поки на правому березі триває ліквідація наслідків аварії, а на лівому залишаються чинними планові графіки обмежень. Інших строків відновлення електропостачання не повідомлено.