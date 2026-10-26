300 тисяч крон: Буча домовилася про партнерство з Рудерсдалем

Бучанська громада отримуватиме щорічну підтримку в розмірі 300 тисяч данських крон від муніципалітету Рудерсдаля, який стане її новим міжнародним партнером. Про домовленість стало відомо під час візиту данської делегації до Бучі; про неї повідомила Бучанська міська рада у Telegram.

Хто узгодив співпрацю

Домовленостей досягли під час зустрічі в Бучі з послом Королівства Данія в Україні Томасом Лунд-Сьоренсеном і депутатом міської ради Рудерсдаля Єнсом Кльоппенборгом-Скрумсеєм. Обидва представники данської сторони відвідали місто.

За дорученням меркині Рудерсдаля Анн Софі Орт депутат підтвердив готовність муніципалітету співпрацювати з українською громадою. Данська сторона вже виділила 300 тисяч данських крон на щорічну підтримку Бучанської громади; йдеться саме про фінансування для громади на постійній, щорічній основі.

Делегації показали об’єкти водопостачання

Під час візиту гостям показали знакові місця Бучі, а також об’єкти водопостачання. Їх модернізують за фінансової підтримки уряду Данії, тож данська делегація побачила і міські локації, і об’єкти, пов’язані з водопостачанням.

Рудерсдаль розташований у передмісті Копенгагена. Цей муніципалітет стане новим міжнародним партнером Бучанської громади.