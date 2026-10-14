31 тролейбус Київ: кінцеві, зупинки й перевірка руху

31 тролейбус Київ сполучає вул. Милославську з пл. Лук’янівською (Тр28). Маршрут налічує 39 зупинок і має довжину приблизно 22 км. Тариф становить орієнтовно 30 ₴.

Час роботи вказано як 05:34–23:39, інтервал руху — 1–19 хв. Ці показники наведено для буднів, хоча маршрут курсує щодня. Фактичний час прибуття на зупинку залежить від завантаженості лінії, заторів і можливих тимчасових змін схеми.

Перед виходом перевіряйте актуальний рух у застосунку EasyWay або на табло зупинки. Плановий інтервал не гарантує прибуття машини саме в цей проміжок — на лінії можуть бути відхилення через пошкодження контактної мережі чи інші обмеження.

Раніше ми писали: 37 тролейбус Київ: напрямки руху та планування поїздки

Основні параметри маршруту

Кінцеві зупинки 31-го тролейбуса: вул. Милославська та пл. Лук’янівська (Тр28). Напрямок від Милославської веде через лівобережні масиви до правого берега, зворотний — навпаки. Дані актуальні за карткою маршруту EasyWay.

Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.

Параметр Значення Кінцеві вул. Милославська — пл. Лук’янівська (Тр28) Кількість зупинок 39 Довжина приблизно 22,0 км Тариф 30 ₴ Інтервал (будні) 1–19 хв Час роботи (будні) 05:34–23:39 Курсування щодня

Джерело: EasyWay (картка маршруту).

39 зупинок формують повний шлях від житлових кварталів Троєщини через Райдужний, Північний міст, Почайну, Дорогожичі до Лук’янівки. Кожна зупинка додає час на посадку-висадку, тому загальна тривалість поїздки зазвичай перевищує час чистого руху. Зміни в кількості машин на лінії або в дорожній ситуації безпосередньо впливають на те, скільки хвилин ви проведете в салоні.

Важливо: інтервал і години роботи наведено для буднів. Маршрут курсує щодня, але окремі цифри для вихідних у джерелі відсутні. Завжди звіряйте фактичний рух перед виходом.

Зупинки за напрямками

У напрямку від вул. Милославської до пл. Лук’янівської (Тр28) зупинки йдуть у такому порядку: вул. Милославська, вул. Будищанська, вул. Лісківська, ТЦ “Епіцентр”, вул. Олександри Екстер, пр. Червоної Калини, Cупермаркет “Новус”, вул. Данькевича, Торговий центр, Мікрорайон №9, вул. Сержа Лифаря, Універсам, вул. Вікентія Беретті, вул. Архітектора Ніколаєва, Мікрорайон №1, вул. Миколи Закревського, ж/м Райдужний, станція Романа Шухевича, Торговельно-розважальний комплекс, Парк “Муромець”, пр. Володимира Івасюка, вул. Йорданська, Завод “Промзв’язок”, Завод “Маяк”, вул. Новокостянтинівська, Музей “Кирилівська церква”, АЗС, Парк відпочинку, вул. Олени Теліги, ст. м. Дорогожичі, Бабин Яр, Поліклініка, вул. Дорогожицька, вул. Гарета Джонса, Інноваційний парк “ЮНІТ СІТІ”, вул. Академіка Ромоданова, вул. Деревлянська, вул. Герцена, пл. Лук’янівська (Тр28).

У зворотному напрямку — від пл. Лук’янівської (Тр28) до вул. Милославської — послідовність зупинок зворотна: пл. Лук’янівська (Тр28), вул. Герцена, вул. Деревлянська, вул. Академіка Ромоданова, Інноваційний парк “ЮНІТ СІТІ”, вул. Гарета Джонса, вул. Дорогожицька, Поліклініка, Бабин Яр, ст. м. Дорогожичі, вул. Олени Теліги, Парк відпочинку, АЗС, Музей “Кирилівська церква”, вул. Новокостянтинівська, Завод “Маяк”, Завод “Промзв’язок”, вул. Йорданська, пр. Володимира Івасюка, Парк “Муромець”, Торговельно-розважальний комплекс, станція Романа Шухевича, ж/м Райдужний, вул. Миколи Закревського, Мікрорайон №1, вул. Архітектора Ніколаєва, вул. Вікентія Беретті, Універсам, вул. Сержа Лифаря, Мікрорайон №9, Торговий центр, вул. Данькевича, Cупермаркет “Новус”, пр. Червоної Калини, вул. Олександри Екстер, ТЦ “Епіцентр”, вул. Лісківська, вул. Будищанська, вул. Милославська.

Назви та порядок взято зі списку EasyWay без змін. На зупинках з одностороннім рухом або тимчасовими обмеженнями фактична посадка може відрізнятися — це видно на місці або в застосунку.

Графік та інтервали руху

Час роботи 05:34–23:39 і інтервал 1–19 хв стосуються буднів. Маршрут курсує щодня, проте окремих показників для вихідних у джерелі немає. Широкий діапазон інтервалу означає, що в ранковий і вечірній пік машини можуть ходити частіше, а вдень і пізно ввечері — рідше.

Плановий графік показує очікуваний інтервал, але фактичне прибуття визначає GPS-трекінг. Застосунок EasyWay відображає позицію машин на карті й прогнозований час до зупинки. На табло зупинки іноді є електронне табло з найближчими рейсами — звіряйте його з даними застосунку.

Найсильніше заперечення проти орієнтації на інтервал 1–19 хв звучить так: «такий розкид нічого не дає, можна чекати і хвилину, і двадцять». Факт у тому, що інтервал не фіксований — він змінюється протягом доби. У пікові години він ближчий до нижньої межі, поза піком — до верхньої. Саме тому перевірка в застосунку за 10–15 хвилин до виходу дає точнішу картину, ніж таблиця з середнім значенням.

Пересадки й планування поїздки

На зупинках маршруту 31 спільні зупинки з кількома іншими лініями. Тролейбус 30 має 28 спільних зупинок (від вул. Милославської до Поліклініки), інтервал 4–47 хв, час роботи 00:11–23:59 (дані для буднів), курсує щодня. Маршрутка 550 — 28 спільних зупинок на тій самій ділянці, інтервал 20–40 хв, 06:00–22:30, курсує щодня.

Маршрутка 150 має 22 спільні зупинки (до Бабиного Яру), інтервал 20–40 хв, 06:00–22:30, курсує щодня. Маршрутка 192 — 19 спільних, 15–30 хв, 06:00–22:30, курсує щодня. Тролейбус 47 — 18 спільних (до Поліклініки), 28–33 хв, 05:39–23:55 (будні), курсує щодня. Нічний автобус 131h — 18 спільних (від вул. Олександри Екстер до вул. Герцена), інтервал 60 хв, 00:10–06:07 (будні), курсує щодня.

Перед виходом перевірте в EasyWay, чи немає тимчасових змін схеми саме на вашій ділянці, і порівняйте час прибуття 31-го з альтернативою. Пересадка має сенс, якщо інтервал альтернативного маршруту коротший у потрібний момент або якщо 31-й затримується.

Запитання про 31-й тролейбус

Які кінцеві має 31-й тролейбус і скільки зупинок між ними?

Кінцеві — вул. Милославська та пл. Лук’янівська (Тр28). Між ними 39 зупинок у кожному напрямку. Повний перелік у порядку руху наведено вище.

У які години працює маршрут і де перевірити графік?

Для буднів вказано 05:34–23:39 з інтервалом 1–19 хв. Маршрут курсує щодня. Актуальний графік і позицію машин дивіться в застосунку EasyWay або на зупинці.

Як дізнатися фактичний час прибуття на потрібну зупинку?

Відкрийте EasyWay, виберіть маршрут 31 і потрібну зупинку — застосунок показує прогноз на основі GPS. Електронне табло на зупинці, якщо воно працює, дає ту саму інформацію. Плановий інтервал не замінює цей прогноз.

Де перевірити можливі пересадки?

У тому ж застосунку EasyWay або на схемі зупинки. Спільні зупинки з тролейбусом 30, маршруткою 550, 150, 192, тролейбусом 47 і нічним автобусом 131h вказані в розділі про пересадки. Звіряйте інтервали безпосередньо перед поїздкою.

Чи змінюється схема через ремонт чи інші обмеження?

Так, тимчасові зміни можливі. Перевіряйте в EasyWay або на табло перед виходом — саме там відображається поточна схема і кінцеві на цей момент.

Що це означає для вас завтра: якщо виходите з дому о 7:15 і їдете від Милославської, відкрийте EasyWay о 7:00 і подивіться найближчий рейс. Додайте до прогнозованого часу прибуття 50–70 хвилин на дорогу до Лук’янівської залежно від заторів. Підготуйте 30 ₴ на валідаторі — карткою, QR або транспортною карткою. Якщо прогноз показує затримку понад 15 хвилин, перевірте тролейбус 30 або маршрутку 550 на тій самій зупинці й порівняйте час. На зворотному шляху ввечері повторіть перевірку за 10 хвилин до виходу зі станції — інтервал ближче до 19 хв робить очікування довшим, якщо пропустити машину.