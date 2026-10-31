31 жовтня на Київщині зафіксували погіршення повітря

Жителі Іванкова, Білої Церкви та Броварів 31 жовтня зіткнулися з тимчасовим погіршенням якості повітря. Основним забруднювачем став дрібнодисперсний пил, рівень якого вже поступово знижується, повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Як розвивалась ситуація

31 жовтня: погіршення якості атмосферного повітря зафіксували в Іванкові, Білій Церкві та Броварах. Екологи визначили основним забруднювачем дрібнодисперсний пил. За результатами спостережень, його рівень має тенденцію до поступового зниження. В інших населених пунктах області перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі не виявили.

Помірний вітер і хмарність сприяють перемішуванню повітряних мас та швидкому розсіюванню шкідливих речовин. Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.