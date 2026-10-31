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31 жовтня на Київщині зафіксували погіршення повітря

Ірина Ващук 1 хв читання 3
Людина на оглядовому майданчику над містом у серпанку

Жителі Іванкова, Білої Церкви та Броварів 31 жовтня зіткнулися з тимчасовим погіршенням якості повітря. Основним забруднювачем став дрібнодисперсний пил, рівень якого вже поступово знижується, повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Як розвивалась ситуація

  1. 31 жовтня: погіршення якості атмосферного повітря зафіксували в Іванкові, Білій Церкві та Броварах.
  2. Екологи визначили основним забруднювачем дрібнодисперсний пил. За результатами спостережень, його рівень має тенденцію до поступового зниження.
  3. В інших населених пунктах області перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі не виявили.

Помірний вітер і хмарність сприяють перемішуванню повітряних мас та швидкому розсіюванню шкідливих речовин. Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

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