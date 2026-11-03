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Транспорт

33-річна водійка Hyundai зіткнулася з мотоциклом у Чабанах

Оксана Дорошенко 1 хв читання
Мотоцикл стоїть поруч із задньою частиною синього автомобіля після зіткнення.

«отримав тілесні ушкодження», — повідомила поліція Київщини про наслідки зіткнення в Чабанах. За попередніми даними, 33-річна водійка Hyundai виїхала на зустрічну смугу й зіткнулася з мотоциклом Boxer.

Мотоцикліста госпіталізували

В аварії водій двоколісного транспорту зазнав тілесних ушкоджень. Його доправили до лікарні.

Слідчі розпочали розслідування

Досудове розслідування розпочали за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція Київщини закликала водіїв бути уважними за кермом, враховувати швидкісний режим і дотримуватися правил дорожнього руху.

У повідомленні поліції зазначили: «Внаслідок аварії водій двоколісного транспорту отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований».

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