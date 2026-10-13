33 тролейбус Київ: кінцеві, зупинки та графік

Тролейбус 33 у Києві сполучає Діагностичний центр із Залізничним вокзалом «Південний», долаючи приблизно 14 км із рівно 30 зупинками. За відкритими даними EasyWay тариф становить 30 гривень, інтервал у будні коливається від 1 до 56 хвилин, а години роботи вказані як 00:00–23:59 при щоденному курсі.

Маршрут покриває північні житлові квартали, Куренівку та Лук’янівку, даючи прямий вихід до вокзалу та ключових медичних і транспортних точок. Для пасажира це означає можливість спланувати поїздку з урахуванням спільних відрізків із сусідніми маршрутами та перевірити, чи не зсунувся інтервал саме в потрібну годину.

Ми зібрали показники, послідовність зупинок в обох напрямках і пересадки так, щоб ви могли зорієнтуватися на місці. Дані наведено з EasyWay; перед виїздом їх варто звірити, бо рух може відрізнятися від середнього.

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1. Дані маршруту 33

Кінцеві зупинки — Діагностичний центр і Залізничний вокзал «Південний». Довжина становить приблизно 14 км, кількість зупинок — 30. Маршрут курсує щодня, проте інтервал і години роботи в джерелі вказані для буднів.

Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.

Показник Значення Кінцеві Діагностичний центр — Залізничний вокзал “Південний” Довжина приблизно 14 км Кількість зупинок 30 Тариф 30 ₴ Інтервал (будні) 1–56 хв Час роботи (будні) 00:00 – 23:59 Курсує щодня

Джерело: EasyWay, відкриті дані маршруту.

Інтервал 1–56 хвилин складається з найкоротшого очікування в години пікового навантаження і найдовшого — у міжпіковий чи нічний час. Щоб оцінити його для себе, достатньо відкрити актуальний розклад і подивитися різницю між двома послідовними рейсами в потрібний період: саме цей проміжок, а не середнє арифметичне, визначає, чи встигнете ви. Змінюють показник кількість машин на лінії та інтенсивність попиту; без свіжих даних планувати поїздку ризиковано.

2. Напрямки та зупинки

Від Діагностичного центру до вокзалу зупинки йдуть у такому порядку: Діагностичний центр, Школа №9, пр. Дмитра Павличка, пр. Литовський, ш. Мінське, вул. Сошенка, пл. Тараса Шевченка, вул. Вишгородська, вул. Красицького, вул. Байди-Вишневецького, вул. Пріорська, пр. Європейського Союзу, вул. Мостицька, вул. Білицька, Куренівський ринок, вул. Сирецька, вул. Рилєєва, Куренівський парк, Стадіон «Спартак», пров. Делегатський, вул. Овруцька, вул. Герцена, ст. м. Лук’янівська, вул. Глибочицька, вул. Златоустівська, вул. Ростиславська, Національна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ», Стадіон, вул. Івана Огієнка, Залізничний вокзал «Південний».

Зручними орієнтирами для пасажира є площа Тараса Шевченка на півночі, Куренівський ринок і парк у середній частині, станція метро Лук’янівська ближче до центру та вокзал на кінці. У зворотному напрямку від вокзалу до Діагностичного центру зупинки йдуть у зворотному порядку, тому ті самі точки залишаються надійними для орієнтації незалежно від того, куди ви їдете.

3. Пересадки на маршруті

На зупинці ст. м. Лук’янівська є можливість пересісти на метро. Серед маршрутів зі спільними зупинками: тролейбус 6 має 24 спільні від Діагностичного центру до вул. Глибочицька (інтервал 3–38 хв у будні, курсує щодня); тролейбус 18 — 19 спільних від вул. Сошенка до вул. Глибочицька (1–23 хв, курсує щодня); маршрутка 181 — 17 спільних від пл. Тараса Шевченка до вул. Глибочицька (35–60 хв, щодня); маршрутка 227 — 16 спільних від Діагностичного центру до Куренівського парку (25–40 хв, курсує пн–сб); маршрутка 586 — 16 спільних від пл. Тараса Шевченка до ст. м. Лук’янівська (50–51 хв, щодня); автобус 32 — 12 спільних від Діагностичного центру до вул. Білицька (30–39 хв, курсує щодня).

Ці пересадки корисні тим, хто їде лише частину маршруту 33 або хоче скоротити очікування на спільних відрізках. Якщо ваш напрямок збігається з одним із сусідніх маршрутів, можна порівняти інтервали й обрати коротше очікування.

4. Графік руху

Для буднів інтервал становить 1–56 хвилин, а час роботи — з 00:00 до 23:59. Маршрут курсує щодня, проте окремі цифри інтервалу чи годин для вихідних у даних відсутні. Тому для суботи й неділі орієнтуйтеся виключно на актуальну інформацію.

Важливо: перед виїздом перевірте рух у застосунку EasyWay або безпосередньо на зупинці. Широкий діапазон інтервалу означає, що реальний час очікування може суттєво відрізнятися від середнього.

Без перевірки ви ризикуєте потрапити на максимальний інтервал і витратити майже годину на очікування. Після звірення в додатку ви бачите конкретний наступний рейс і можете скоригувати час виходу з дому саме під цей маршрут.

5. Запитання пасажирів про 33-й тролейбус

Звідки й куди їде 33-й тролейбус?

Від Діагностичного центру до Залізничного вокзалу «Південний» і в зворотному напрямку. Це пряме сполучення між північними кварталами та вокзалом через Куренівку й Лук’янівку.

Які основні зупинки є на маршруті в кожному напрямку?

Ключові для орієнтації: пл. Тараса Шевченка, Куренівський ринок, ст. м. Лук’янівська, Національна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» і кінцеві. Повний порядок від Діагностичного центру наведено вище; у зворотному напрямку він дзеркальний.

Де на маршруті можна пересісти на інший транспорт?

На ст. м. Лук’янівська — на метро. На спільних зупинках — на тролейбуси 6 і 18, маршрутки 181, 227 і 586, автобус 32. Конкретні відрізки й інтервали сусідніх маршрутів наведено в розділі про пересадки.

За яким графіком ходить тролейбус у будні та вихідні?

У будні інтервал 1–56 хвилин, години 00:00–23:59. Маршрут курсує щодня, але для вихідних окремих цифр у даних немає — перевіряйте актуальний стан.

Де перевірити, чи не змінили маршрут або розклад перед поїздкою?

У застосунку EasyWay або на зупинці. Це найшвидший спосіб побачити реальний інтервал і можливі зміни саме на момент виїзду.

Практичне правило для поїздки маршрутом 33: визначте свою зупинку за переліком, порівняйте інтервал із сусідніми маршрутами на спільних відрізках і обов’язково звірите наступний рейс у EasyWay за 10–15 хвилин до виходу. Так ви мінімізуєте очікування в межах широкого діапазону 1–56 хвилин.

Чесне застереження: наведені цифри інтервалу й годин стосуються буднів за даними EasyWay; для вихідних і в разі оперативних змін (перекриття, ремонт) реальна ситуація може відрізнятися. Пільгові тарифи, якщо вони діють, потрібно уточнювати у перевізника — у джерелі наведено лише 30 гривень.

Що це означає для вас завтра: відкрийте EasyWay, знайдіть маршрут 33, подивіться час найближчого рейса від вашої зупинки й закладіть запас на максимальний інтервал. Якщо спільний відрізок покриває тролейбус 6 чи 18, порівняйте їхні інтервали й оберіть коротше очікування.