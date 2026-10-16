35 тролейбус Київ: як спланувати поїздку і перевірити час

35-й тролейбус у Києві їде між проспектом Свободи та вулицею Кадетський Гай. Пасажир обирає напрямок за кінцевою, яка ближче до потрібного району.

Маршрут налічує 40 зупинок і має довжину приблизно 19,2 км. На буднях рух триває з 05:52 до 23:36, інтервал становить 16–27 хвилин. Тариф — 30 ₴. За розміткою джерела маршрут курсує щодня, хоча інтервал і години наведені саме для буднів.

Реальний час прибуття залежить від поточного навантаження. Перед виходом ми радимо звірити позицію транспорту в застосунку EasyWay, а не орієнтуватися лише на середній інтервал.

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Куди їде 35-й тролейбус і де його кінцеві

Кінцеві зупинки — проспект Свободи та вулиця Кадетський Гай. У напрямку від пр. Свободи тролейбус проходить через Сирець, Дорогожичі, Лук’янівку й Солом’янку до Кадетського Гаю. Зворотний рейс іде тим самим шляхом у зворотному порядку.

Це з’єднує північні житлові масиви з центральними пересадковими вузлами й Солом’янським районом. Довжина близько 19,2 км означає, що повна поїздка триває орієнтовно 50–70 хвилин залежно від зупинок і дорожньої ситуації.

Якщо ваша точка старту ближче до пр. Свободи, сідайте в бік вул. Кадетський Гай. Якщо ближче до Солом’янки чи Кадетського Гаю — у протилежний бік.

Коротко Напрямок визначає кінцева: пр. Свободи чи вул. Кадетський Гай. Повна довжина маршруту — приблизно 19,2 км, 40 зупинок.

Які зупинки допоможуть спланувати поїздку

Зупинки йдуть у фіксованому порядку від пр. Свободи до вул. Кадетський Гай. Ключові для пересадок — ст. м. Сирець (14), ст. м. Дорогожичі (17), ст. м. Лук’янівська (24), пл. Солом’янська (33) та пл. Севастопольська (35).

Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.

На відрізку від пл. Валерія Марченка до вул. Глибочицька частково збігається тролейбус 16 (спільних зупинок 16, інтервал 5–50 хв, години 00:04–23:59 за будніми даними, курсує щодня). Від ст. м. Дорогожичі до пл. Солом’янська — тролейбус 19 (16 спільних, 15–28 хв, 05:50–23:49 будні, щодня).

Серед маршруток: 496 має 17 спільних зупинок від Торгового центру до вул. Вінницька (30–60 хв, 06:00–20:00, щодня), 518 — 16 від вул. Віктора Некрасова до кінцевої (40–60 хв, 06:00–22:30, щодня). Ці варіанти корисні, коли інтервал 35-го розтягується до 27 хвилин.

Обирайте зупинку за найближчою пересадкою на метро чи інший маршрут зі списку вище. Повний перелік — 40 назв у порядку руху — зручно звіряти безпосередньо в EasyWay перед виходом.

Як дізнатися, коли прибуде тролейбус

Актуальний час прибуття показує застосунок EasyWay або інформаційне табло на зупинці. Середній інтервал 16–27 хвилин на буднях дає лише орієнтир: реальна пауза може бути ближче до нижньої чи верхньої межі.

Статичний розклад швидко застаріває через зміни трафіку чи технічні причини. Тому ми рекомендуємо відкривати EasyWay за 10–15 хвилин до виходу й дивитися конкретну машину на карті.

Якщо застосунок показує, що наступний тролейбус через 22 хвилини, а сусідній маршрут 19 чи 16 підходить швидше на спільній ділянці — має сенс пересісти. Порівняння інтервалів (16–27 проти 15–28 у 19-го) допомагає прийняти рішення на місці.

Важливо Інтервал 16–27 хв і години 05:52–23:36 стосуються буднів. Маршрут курсує щодня, але окремі цифри для вихідних у джерелі відсутні — перевіряйте в реальному часі.

Що перевірити перед виходом на зупинку

Перевірте три речі: поточну позицію 35-го в EasyWay, чи немає повідомлень про зміну руху на зупинці, і чи підходить сусідній маршрут зі списку спільних зупинок. Це займає менше хвилини й зменшує ризик очікування понад 25 хвилин.

Типовий випадок на практиці: пасажир виходить з дому о 07:40, орієнтуючись на середній інтервал. У EasyWay бачить, що найближчий 35-й через 19 хвилин, а тролейбус 16 на спільній ділянці — через 8. Обирає 16-й, доїжджає до пересадки й економить близько 10 хвилин. Рішення базується на реальних даних моменту, а не на пам’яті про «звичайний» розклад.

Найсильніше заперечення проти постійної перевірки — «застосунок іноді показує неточно, краще просто вийти раніше». Фактично інтервал коливається в діапазоні 16–27 хвилин, а сусідні маршрути мають власні показники (наприклад, 5–50 у 16-го). Перевірка дає конкретну цифру для цього рейсу, а не середнє значення.

Скільки коштує проїзд і які є варіанти оплати

Тариф становить 30 ₴. Інших сум у відкритих даних немає, тому пільгові, студентські чи інші категорії потрібно звіряти безпосередньо в перевізника.

Оплата можлива карткою чи іншими способами, які підтримує система, але точні умови без цифр краще уточнювати на місці чи в застосунку. Це єдине число, яке можна назвати впевнено.

Які альтернативи використати, якщо 35-й не підходить

Порівняйте спільні зупинки. Тролейбус 19 перекриває 16 зупинок від ст. м. Дорогожичі до пл. Солом’янська з інтервалом 15–28 хв. Маршрутка 499 має 15 спільних від вул. Деревлянська до вул. Вінницька (15–20 хв, 06:00–20:00, щодня).

Маршрут Спільних зупинок Інтервал Години (за даними) Тролейбус 16 16 5–50 хв 00:04–23:59 (будні) Тролейбус 19 16 15–28 хв 05:50–23:49 (будні) Маршрутка 496 17 30–60 хв 06:00–20:00 Маршрутка 518 16 40–60 хв 06:00–22:30

Джерело: EasyWay, дані на момент підготовки матеріалу.

Усі перелічені варіанти курсують щодня. Вибір залежить від того, чи ваша зупинка потрапляє в спільний відрізок і який інтервал показує EasyWay саме зараз.

Чи працює 35-й тролейбус у вихідні

Так, маршрут курсує щодня. Інтервал 16–27 хвилин і години роботи 05:52–23:36 наведені для буднів. Окремих цифр для суботи й неділі у джерелі немає.

Тому у вихідні особливо важливо відкривати EasyWay перед виходом. Реальний інтервал може відрізнятися від буднього діапазону, і це нормальна ситуація для міського транспорту.

Що це означає для вас завтра: відкрийте EasyWay о 07:30, подивіться час прибуття 35-го на вашу зупинку й порівняйте з одним сусіднім маршрутом зі списку спільних зупинок. Якщо різниця понад 10 хвилин на користь альтернативи — сідайте в неї. Тариф лишається 30 ₴, а повна поїздка на 35-му займає орієнтовно годину за довжини 19,2 км. Це дає конкретний план замість очікування «десь у межах 16–27 хвилин».