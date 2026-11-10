35-річний водій загинув у ДТП на Столичному шосе

У Голосіївському районі Києва водій BMW загинув після зіткнення автомобіля з деревом. Аварія сталася на Столичному шосе, повідомлення про неї правоохоронці отримали близько 14:30.

Як сталася аварія і що з’ясовує поліція?

За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом. 35-річний чоловік дістав травми, від яких загинув на місці.

На місці ДТП працюють слідчі столичного главку поліції, які розслідують дорожньо-транспортні пригоди, та співробітники патрульної поліції. Вони встановлюють точні обставини й причини аварії.

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Як водіям радять знизити ризик виїзду з дороги?

Втрата контролю над автомобілем часто трапляється через швидкість і неуважність. Щоб зменшити ризик, водіям радять завчасно скидати швидкість перед поворотами та перехрестями, тримати дистанцію й стежити за станом дороги.

Під час тривалих поїздок рекомендують робити зупинки, щоб уникнути втоми, а перед виїздом перевіряти гальма та шини. Не варто перевищувати швидкість, особливо в темну пору доби, сідати за кермо втомленими чи відволікатися під час водіння.

Якщо сталася ДТП, потрібно одразу викликати екстрені служби та не залишати місце події. Не слід самостійно витягувати постраждалого без допомоги медиків.

Повідомлення про аварію надійшло до правоохоронців близько 14:30. Розслідування триває.