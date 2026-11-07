36 годин ферментують тісто для манаїш у новому KEDR

Тісто для ліванської випічки манаїш у ресторані KEDR ферментують 36 годин. Її подають до мезе та страв, приготованих на вугіллі.

У Солом’янському районі Києва відкрився ресторан сучасної ліванської кухні з власною хумусоварнею. Заклад розташований у Kedr Republic на проспекті Повітряних Сил, 25.

Що відомо про ресторан

Ресторан працює щодня з 11:00 до 23:00.

Кухню очолює шеф Енвер Таїров.

У закладі є хумус-бар із дегустаційними сетами.

У меню — традиційні ліванські страви та переосмислена близькосхідна класика.

До манаїш пропонують замовити мухаммару, бабагануш і фалафель. Хумус готують на власній хумусоварні.

Команда працювала над меню понад рік, проводила дегустації та консультувалася з арабськими кухарями. Шеф їздив до Лівану за спеціями й знаннями про місцеву кухню.

Інтер’єр стилізували під сучасний ліванський дім, використавши натуральний камінь і дерево. До цього Таїров працював над ресторанними проєктами Алекса Купера «Шалом», «Селям» і «Татар Бунар».