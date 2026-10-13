36 тролейбус Київ: порівняння напрямків від Сирецької до Дорогожичів

Автобус №36, який кияни в побуті досі називають 36-м тролейбусом, сполучає вул. Сирецька зі станцією метро Дорогожичі. За даними EasyWay, довжина маршруту становить приблизно 4,5 км, на ньому дев’ять зупинок, а тариф проїзду — 30 гривень.

Для мешканців Сирця і Куренівки цей короткий рейс часто є найзручнішим способом дістатися зеленої гілки метро без додаткових переходів. Обидва напрямки мають однакові кінцеві, тому легко сісти не на той борт і проїхати зайве коло.

Ми зіставили напрямки руху за кінцевими, порядком зупинок, місцями пересадок і годинами курсування, щоб ви могли швидко визначити потрібний рейс перед виходом із дому чи з метро.

Куди їде 36-й у кожному напрямку

Вибір напрямку стоїть перед тими, хто щодня переміщується між промисловою зоною на Сирецькій і станцією метро Дорогожичі, а також перед тими, хто виходить з метро і шукає дорогу до заводів чи житлових кварталів поруч. Критерії порівняння прості: кінцеві зупинки, послідовність зупинок на шляху, наявність пересадок на інші маршрути та інтервал руху відносно альтернатив. Ці параметри визначають, чи встигнете ви на роботу без зайвого очікування і чи не доведеться переходити дорогу зайвий раз.

У прямому напрямку автобус відправляється від вул. Сирецька і прибуває на ст. м. Дорогожичі. У зворотному — навпаки. Обидва напрямки проходять ті самі дев’ять зупинок, але в протилежному порядку. Тариф однаковий в обидва боки — 30 гривень. Інтервал руху на буднях становить 40–47 хвилин, а години роботи — з 05:45 до 22:17. Маршрут курсує щодня, проте наведені інтервал і години стосуються буднів.

Критерій Напрямок до метро Напрямок до Сирецької Кінцева відправлення вул. Сирецька ст. м. Дорогожичі Кінцева прибуття ст. м. Дорогожичі вул. Сирецька Кількість зупинок 9 9 Ключові точки на шляху Заводи, вул. Олени Теліги Метро, зворотний шлях через ті ж зупинки

Джерело: EasyWay, дані станом на 2026 рік.

Якщо ви живете біля заводів і їдете до метро, обирайте напрямок від вул. Сирецька. Якщо виходите з метро і прямуєте в бік Сирецької, сідайте в зворотний рейс. У першому випадку ви минаєте промзону на початку шляху, у другому — одразу після виходу з метро.

Де відрізняються зупинки на шляху

Порядок зупинок у прямому напрямку (від вул. Сирецька до ст. м. Дорогожичі): вул. Сирецька, пров. Цукровий, вул. Копилівська, Завод Шампанських вин, Завод стінних матеріалів, Цегельний завод, вул. Бакинська, вул. Олени Теліги, ст. м. Дорогожичі. У зворотному напрямку послідовність дзеркальна: ст. м. Дорогожичі, вул. Олени Теліги, вул. Бакинська, Цегельний завод, Завод стінних матеріалів, Завод Шампанських вин, вул. Копилівська, пров. Цукровий, вул. Сирецька.

Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.

Найбільша різниця відчувається в районі заводів. У прямому напрямку ви проїжджаєте Завод Шампанських вин, Завод стінних матеріалів і Цегельний завод одразу після Копилівської, а в зворотному — ближче до кінця шляху. Якщо ви сідаєте на вул. Бакинська чи вул. Олени Теліги, легко переплутати, куди саме прямує автобус, бо зупинки виглядають однаково з обох боків.

Поширена помилка полягає в тому, що пасажир дивиться лише на номер «36» і сідає в перший автобус, не звіривши кінцеву на табло. Зовні це виглядає як звичайне очікування на зупинці, а закінчується тим, що людина проїжджає зайві кілька зупинок і виходить далі від потрібного місця. Правильно — завжди перевіряти напрямок на табло чи в застосунку перед тим, як зайти.

До того як пасажири почали чітко розрізняти напрямки, багато хто з району заводів ішов пішки до метро або шукав випадкові маршрутки. Після того як з’явився стабільний порядок зупинок і можливість звірити кінцеву, поїздка стала передбачуванішою: ви знаєте, на якій саме зупинці вийти, і не витрачаєте час на зайві переходи. Зміна відбулася за рахунок чіткої послідовності зупинок, яка повторюється щодня.

На яких зупинках зручні пересадки

Пересадки мають значення, коли вам потрібно не просто дістатися метро, а продовжити шлях іншим транспортом або обрати частіший варіант. Основні спільні зупинки з іншими маршрутами зосереджені ближче до кінцевої біля метро.

Маршрутка 227 має чотири спільні зупинки на відрізку від вул. Сирецька до ст. м. Дорогожичі. Її інтервал становить 25–40 хвилин, години роботи — з 06:00 до 22:30 (розклад наведено для понеділка–суботи), а курсує вона з понеділка по суботу. Тролейбуси №19, №22к, №27, №30 і №31 мають по дві спільні зупинки — вул. Олени Теліги і ст. м. Дорогожичі. Вони курсують щодня, їхні інтервали на буднях різні: у №19 — 15–28 хвилин, у №22к — 22–39, у №27 — 8–15, у №30 — 4–47, у №31 — 1–19 хвилин. Години роботи цих тролейбусів також наведені для буднів.

Якщо вам потрібен коротший інтервал у будній день і ви їдете лише до метро, тролейбус №27 чи №31 на вул. Олени Теліги може бути зручнішим за автобус 36 з його 40–47 хвилинами. Якщо ж ви рухаєтеся з самої Сирецької і вам підходить маршрутка, 227 покриває більше зупинок на цьому відрізку. У вихідні, коли 227 не курсує, залишаються лише тролейбуси біля метро та сам автобус 36.

Коли перевіряти розклад перед виїздом

Інтервал 40–47 хвилин означає, що пропущений рейс змушує чекати майже годину. Тому перевірка розкладу має сенс за 15–20 хвилин до виходу. Години роботи 05:45–22:17 і вказаний інтервал стосуються буднів. Маршрут курсує щодня, але окремих цифр для вихідних у даних немає.

Найзручніше звіряти час у застосунку EasyWay або безпосередньо на зупинці. Оперативні зміни через затори чи технічні причини трапляються, і статичний розклад їх не відображає. Якщо ви їдете вранці з Сирецької, перший рейс о 05:45 дає можливість встигнути на раннє метро. Ввечері останній рейс близько 22:17 дозволяє повернутися після пізнього виходу з метро, але з запасом на очікування.

Порівняно з тролейбусами біля Дорогожичів, автобус 36 має довший інтервал, тому для щоденних поїздок у пікові години краще закладати запас часу. Якщо вам критично не спізнитися, а інтервал сусіднього тролейбуса коротший, логічно вийти на вул. Олени Теліги і пересісти.

Що це означає для вас завтра

Перед виходом звіряйте три речі: потрібний напрямок (до метро чи до Сирецької), найближчу зупинку за порядком, наведеним вище, і актуальний час руху в застосунку EasyWay чи на табло зупинки. Якщо ви їдете з району заводів до метро — сідайте в рейс від вул. Сирецька. Якщо повертаєтеся з метро — у зворотний. Для коротшого очікування на кінцевій біля метро розгляньте тролейбуси з вул. Олени Теліги, а якщо потрібні зупинки ближче до Сирецької і ви їдете в будній день — маршрутку 227.

Практичне правило просте: номер 36 на табло ще не гарантує потрібний напрямок. Завжди дивіться кінцеву. Це займає кілька секунд і рятує від зайвого кола.

Поради базуються на відкритих даних EasyWay станом на 2026 рік. Оперативні зміни розкладу чи тимчасові відхилення маршруту в них можуть не відображатися, тому перед конкретною поїздкою варто перевірити актуальний статус на місці чи в застосунку.