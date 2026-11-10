360 квартир планують звести у Гостомелі на місці зруйнованих будинків

На вулиці Проскурівській у Гостомелі замість будинків, знищених російськими окупантами у 2022 році, зводять багатоповерхівки та підземне укриття. Про перебіг робіт повідомила пресслужба Агентства відновлення.

Проєкт передбачає шість черг будівництва та 360 квартир для родин, які втратили житло. У межах перших двох черг зводять два семиповерхові будинки на 144 квартири та підземне протирадіаційне укриття подвійного призначення.

У будинках уже завершили фундамент і підвальні приміщення. У будинку №2 монтують перекриття п’ятого й шостого поверхів та зводять стіни, а в будинку №3 мурують газоблоки на четвертому поверсі.

Укриття зможе вмістити понад 1200 людей

Площа споруди перевищить 2,3 тисячі квадратних метрів, а розрахована вона на 1212 осіб. Зараз там монтують опалубку й плити покриття; готовність вертикальних елементів сягнула 60%.

У мирний час приміщення використовуватимуть як спортивний комплекс, а під час загрози — як укриття для мешканців мікрорайону. В Україні зафіксували понад 342 тисячі пошкоджених або знищених через російську агресію об’єктів, майже 300 тисяч із них — житлові будинки. Частина громадян може мати труднощі з оформленням компенсації за програмою «єВідновлення» через неврегульовані документи на нерухомість.