37 тролейбус Київ: напрямки руху та планування поїздки

37 тролейбус Київ з’єднує вулицю Милославську на Троєщині зі станцією метро «Лісова». Маршрут має 27 зупинок, довжину приблизно 12,2 км і працює щодня. В будні інтервал становить 17–21 хвилину, години роботи — з 06:00 до 23:55, тариф варто уточнити.

Для щоденних поїздок між житловими кварталами Деснянського району та метро цей тролейбус дає прямий зв’язок без додаткових пересадок на автобуси в більшості випадків. Зміни в русі через ремонти чи інші обмеження трапляються, тому перед виходом варто звіряти фактичне положення машин.

Далі пояснюємо різницю напрямків, послідовність ключових зупинок із підтвердженими пересадками, спосіб перевірки розкладу проти реального руху та короткий перелік уточнень на завтра.

Куди їде тролейбус №37 у кожному напрямку

Один напрямок іде від кінцевої на вулиці Милославській до станції метро «Лісова». Тролейбус проходить житлові вулиці Троєщини, проспект Червоної Калини, проспект Романа Шухевича та Лісовий проспект. Зворотний напрямок повторює той самий шлях у зворотному порядку: від станції метро «Лісова» назад на вулицю Милославську. Кінцеві однакові в обох випадках, різниця лише в послідовності зупинок.

Повна поїздка в один бік охоплює всі 27 зупинок. Напрямок легко визначити за табличкою на лобовому склі або за оголошенням водія: якщо машина йде до метро, кінцева — ст. м. Лісова; якщо від метро — вул. Милославська. Схема маршруту на зупинках показує обидва напрямки окремо.

Пасажир, який сідає на вулиці Милославській уранці, їде в бік метро і виходить біля станції «Лісова». Той, хто сідає біля метро після роботи, їде в зворотному напрямку до Троєщини. Обидва напрямки використовують ту саму контактну мережу, тому зміна напрямку не вимагає пересадки на іншій зупинці.

Які зупинки й пересадки важливі для пасажира

У напрямку від вулиці Милославської до станції метро «Лісова» зупинки йдуть у такому порядку: вул. Милославська, вул. Будищанська, вул. Лісківська, ТЦ «Епіцентр», вул. Олександри Екстер, пр. Червоної Калини, супермаркет «Новус», вул. Данькевича, Торговий центр, мікрорайон №9, вул. Сержа Лифаря, універсам, вул. Вікентія Беретті, кінотеатр «Флоренція», вул. Закревського, пр. Романа Шухевича, Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, вул. Ігоря Юхновського, вул. Братиславська, вул. Мілютенка, Пошта, пр. Лісовий, вул. Ореста Левицького, УТОС, вул. Шолом-Алейхема, вул. Василя Іваниса, ст. м. Лісова. У зворотному напрямку послідовність дзеркальна.

Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.

Головна пересадка — на станції метро «Лісова» на червону лінію метро. На спільних зупинках також курсують автобус 37д (19 спільних зупинок від вул. Лісківської до ст. м. Лісова), нічний автобус 131h (17 спільних від вул. Олександри Екстер до вул. Шолом-Алейхема), автобус 79 (16 спільних від вул. Сержа Лифаря до ст. м. Лісова) та маршрутки 405, 416 і 529 (по 15 спільних від вул. Милославської до пр. Лісовий). Інших маршрутів на цих зупинках дані не фіксують.

На практиці пасажир, який живе біля вулиці Закревського і працює біля метро, сідає на відповідній зупинці в бік «Лісової». Якщо тролейбус затримується, на тій самій зупинці можна пересісти на автобус 37д, який має спільні точки від Лісківської і далі. Результат — доїзд до метро без додаткового очікування на іншій лінії, бо обидва варіанти ведуть у ту саму кінцеву.

Маршрут Спільні зупинки Інтервал (будні) Години роботи (будні) Курсує Тролейбус 37 усі 27 17–21 хв 06:00–23:55 щодня Автобус 37д 19 (Лісківська — Лісова) 17–38 хв 06:10–23:43 щодня Автобус 79 16 (Сержа Лифаря — Лісова) 40–88 хв 06:00–22:38 щодня Маршрутка 405 15 (Милославська — Лісовий) 5 хв 06:00–22:30 щодня

Джерело: EasyWay, дані маршрутів на 2026 рік.

Як перевірити розклад і фактичний рух

Запланований графік для буднів показує інтервал 17–21 хвилини та роботу з 06:00 до 23:55. Маршрут курсує щодня, але окремі цифри інтервалу чи годин для вихідних у джерелі відсутні. Плановий розклад фіксує час відправлення з кінцевих, проте фактичний рух залежить від затримок на лінії.

Перевірити актуальний рух можна в застосунку EasyWay або безпосередньо на зупинці за електронним табло, якщо воно працює. Застосунок показує положення машин у реальному часі, тоді як паперовий розклад на зупинці відображає лише заплановані інтервали. Різниця між планом і фактом виникає через затори, ремонти контактної мережі чи тимчасові обмеження руху — дані в застосунку оновлюються частіше.

Це схоже на розклад поїздів на станції: табличка дає орієнтир, але реальний прихід залежить від того, чи встигла машина проїхати попередню ділянку. Аналогія перестає працювати, коли на лінії немає зв’язку з GPS — тоді залишається лише чекати наступного рейсу за інтервалом.

Чи є окремий розклад на вихідні? Дані інтервалу та годин наведено для буднів, маршрут курсує щодня. Чи змінюється тариф залежно від напрямку? Тариф варто уточнити. Де дивитися, чи тролейбус уже на лінії? У застосунку EasyWay або на зупинці.

Що перевірити перед поїздкою завтра

Перед виходом уточніть напрямок: якщо їдете до метро, обирайте машину зі кінцевою «ст. м. Лісова»; якщо назад — «вул. Милославська». Перевірте, чи ваша зупинка є в послідовності саме цього напрямку. Звірте час відправлення з кінцевої за даними EasyWay на конкретний день і подивіться, чи є повідомлення про зміни руху.

Якщо виїжджаєте з Троєщини до роботи біля метро, відкрийте EasyWay за 10–15 хвилин до виходу і підтвердіть, що найближча машина йде в бік «Лісової».

Якщо сідаєте в середині маршруту, наприклад біля вулиці Братиславської, перевірте, чи зупинка активна в обраному напрямку і чи немає тимчасового пропуску через ремонти.

Якщо плануєте пересадку на автобус 37д, звіряйте спільні зупинки від Лісківської і далі — інтервал автобуса ширший, тому тролейбус зазвичай швидший варіант.

Якщо поїздка після 22:00, враховуйте, що останні рейси завершуються близько 23:55 у будні; на вихідні окремі години не наведені.

Ці кроки займають кілька хвилин у застосунку і дають точніше уявлення про очікування, ніж орієнтовний інтервал. Для пільгового проїзду чи оплати карткою суму треба звіряти безпосередньо в перевізника, бо в даних маршруту вказано лише базовий тариф.

Що це означає для вас завтра: якщо напрямок і зупинка збігаються з вашим маршрутом, а в EasyWay немає позначок про зміни, виїзд за звичайним часом дасть поїздку довжиною приблизно 12,2 км з інтервалом 17–21 хвилини в будні. Якщо дані розходяться з табло на зупинці, орієнтуйтеся на застосунок — він фіксує фактичний рух.