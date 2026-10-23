38-річного киянина судитимуть за злочини щодо трьох дівчат

Обвинувачений перебуває під вартою: йому інкримінують сексуальні дії щодо двох 15-річних дівчат, зґвалтування 13-річної та незаконне зберігання наркотиків. Ювенальні прокурори Оболонської окружної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду.

За даними досудового розслідування, чоловік шукав неповнолітніх із родин у скрутному матеріальному становищі. Він схиляв їх до інтимних стосунків і запрошував жити до себе, а натомість купував речі й мобільні телефони та час від часу давав гроші. Чоловік мав дружину та дитину.

Як чоловік познайомився з дівчатами?

З однією з 15-річних дівчат він познайомився на вулиці. Спочатку вони спілкувалися, а згодом чоловік вчинив щодо неї дії сексуального характеру.

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Під час обшуку вдома виявили 13-річну дівчину, яка там проживала. За версією слідства, чоловік вступав із нею у статеві стосунки, а також вчиняв сексуальні дії щодо її 15-річної сестри. Батьків дівчат позбавили батьківських прав.

Що вилучили під час слідства і яке покарання загрожує?

Під час слідчих дій у чоловіка виявили та вилучили наркотичні засоби, які він, за версією обвинувачення, зберігав незаконно й без мети збуту. Досудове розслідування проводили слідчі Оболонського управління поліції, оперативний супровід забезпечувало управління міграційної поліції ГУНП у Києві.

Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Фото: Прокуратура України