3,9 млн грн збитків: у Києві підозрюють директора підприємства

Вміст сульфатів у ґрунті на території підприємства в Деснянському районі перевищив норму у 4,8 раза. Забруднена ділянка займає понад 1000 квадратних метрів, а збитки територіальній громаді Києва оцінили у 3,9 млн грн.

Що виявили на території підприємства

За даними досудового розслідування, підприємство працювало без ліцензії на відповідну діяльність і без дозволів на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря. Йдеться про спалювання шин.

Під час огляду території фахівці Державної екологічної інспекції Столичного округу відібрали проби ґрунту. Результати досліджень показали перевищення вмісту сульфатів у 4,8 раза.

Директору повідомили про підозру

Висновки інженерно-екологічної експертизи засвідчили, що забруднення земель сульфатами завдало громаді Києва збитків на 3,9 млн грн. Площа забрудненої ділянки перевищує 1000 квадратних метрів.

Директору підприємства повідомили про підозру у забрудненні земель та зловживанні службовими повноваженнями. Про це повідомила Київська міська прокуратура.