4 км від дому: на Київщині знайшли зниклого хлопчика

Шестирічного хлопчика знайшли в лісосмузі приблизно за 4 кілометри від його оселі в селі Антонів на Київщині. Дитина вийшла з дому та не повернулася, після пошуків її передали батькам. За даними поліції, хлопчик не став жертвою злочину.

Як поліція шукала дитину?

До пошукової операції залучили підрозділи поліції Київщини, службового собаку та дрон. Собака взяв слід, а аеророзвідка допомогла встановити ймовірний напрямок руху хлопчика.

Після цього правоохоронці зосередили сили на відповідній ділянці. Там дитину виявили в лісосмузі, приблизно за 4 кілометри від дому.

Коли хлопчик зник і коли надійшло повідомлення?

Повідомлення про зникнення надійшло до поліції 8 листопада о 10:50. Батько розповів, що син близько 10:35 вийшов із будинку та не повернувся.

Пошукові операції можуть тривати довго: на Львівщині 80-річного чоловіка розшукували два дні, перш ніж знайшли його в канаві.