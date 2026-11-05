42 дні на ЕКМО: «Охматдит» урятував 5-річну Даринку

«Зараз вона вже вдома, бігає та грається», — розповіли в «Охматдиті». П’ятирічна Даринка провела в лікарні шість місяців після важкої двобічної пневмонії, яка зруйнувала частину легені. 42 дні дівчинка перебувала на апараті екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО) та перенесла складну операцію.

Операцію провели, не від’єднуючи дитину від ЕКМО

Даринка захворіла у квітні 2026 року: висока температура не спадала, а пневмонія швидко спричинила дихальну недостатність. Дівчинка лікувалася в Конотопі та Сумах, але її стан погіршувався. До київської лікарні дитину доправили в критичному стані.

Медики діагностували деструктивну двобічну пневмонію — захворювання, за якого легенева тканина руйнується та відмирає, утворюючи порожнини з повітрям, кров’ю та гноєм. Найбільше постраждала права легеня: її нижня частка була майже повністю зруйнована. Звичайної респіраторної підтримки було недостатньо, тож у день госпіталізації Даринку підключили до ЕКМО. Система насичувала кров киснем і виводила з неї вуглекислий газ.

Лікування ускладнилося кровотечею в ураженій частині легені. Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії з ліжками ЕКМО Станіслав Школьний пояснив, що кровотечі особливо небезпечні для пацієнтів на цій системі: препарати для запобігання тромбам можуть ускладнити їх зупинку. Лікарям довелося обирати між лікуванням без усунення причини кровотечі та операцією з ризиком серйозних ускладнень.

Торакальні хірурги виконали малоінвазивну торакоскопічну операцію та видалили нижню частку правої легені. Втручання провели, не від’єднуючи дитину від ЕКМО, попри ризик неконтрольованої кровотечі. Після цього медики очищували бронхи й плевральну порожнину від крові та згустків, а бронхоскопісти допомагали відновлювати вентиляцію легеневої тканини.

Після пів року в лікарні Даринка повернулася додому

Пневмонія вплинула також на серце й нирки: у дівчинки виникла виражена дисфункція правого шлуночка, порушився кровообіг і погіршилася робота нирок. Лікарям довелося застосовувати замісну ниркову терапію. Після 42 днів на ЕКМО стан Даринки стабілізувався, і її від’єднали від системи. В «Охматдиті» зазначили, що це другий за тривалістю та один із найскладніших випадків застосування ЕКМО в історії лікарні.

Щоб полегшити відмову від штучної вентиляції легень, дитині зробили трахеостомію. Торакальні хірурги та бронхоскопісти продовжили відновлювати роботу легень, намагаючись зберегти якомога більше здорової тканини. Реабілітацію розпочали ще під час перебування на ЕКМО: після тривалого критичного стану Даринка заново вчилася рухати руками й ногами, сидіти, стояти, ходити та жувати.

Згодом дівчинка повернулася додому. Для подальшого відновлення їй придбали портативний кисневий концентратор і додаткову акумуляторну батарею. Обладнання купила НАЕК «Енергоатом» на звернення благодійного фонду «Реабілітаційні сади».

Гістологічне дослідження видаленої частини легені виявило вроджену ваду розвитку. Вона могла довго не проявлятися, але стала передумовою захворювання та його особливо тяжкого перебігу.