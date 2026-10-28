43 і 50: тролейбуси в Києві не курсуватимуть уночі

У Києві тимчасово зупинять рух тролейбусів №43 і №50 через дорожні роботи на проспекті Соборності. Обмеження діятиме в ніч проти 29 жовтня та зачепить останні рейси напередодні й перші рейси наступного дня.

Коли не курсуватимуть тролейбуси

За повідомленням КП «Київпастранс», тролейбуси не їздитимуть на зазначеній ділянці з 23:00 28 жовтня до 06:00 29 жовтня. Отже, зміни стосуються нічного проміжку між останніми рейсами 28 жовтня та першими рейсами 29 жовтня.

«У ніч проти 29 жовтня рух тролейбусів №№ 43, 50 тимчасово призупинять через дорожні роботи на просп. Соборності», — йдеться у повідомленні КП «Київпастранс» у Telegram.

Обмеження пов’язане з роботами на проспекті Соборності

Перевізник уточнив, що вказаний час охоплює як завершення руху тролейбусів 28 жовтня, так і його початок 29 жовтня. «Відтак, – каже громадський перевізник, – із 23:00 28 жовтня до 06:00 29 жовтня на зазначеній ділянці тролейбуси тимчасово не курсуватимуть».