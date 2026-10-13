43 тролейбус Київ: кінцеві, зупинки і перевірка руху

43 тролейбус Київ з’єднує площу Дарницьку з Кібернетичним центром. Маршрут охоплює 31 зупинку й проходить приблизно 18,1 км. Тариф становить 30 гривень. Інтервал на будні коливається від 10 до 34 хвилин, час роботи в ті ж дні — з 05:15 до 23:18, при цьому тролейбус курсує щодня.

Для мешканців Лівого берега, які їдуть у Голосіїв, на Теремки чи до Виставкового центру, цей маршрут часто стає основним варіантом без зайвих пересадок у центрі. Широкий інтервал означає, що планувати посадку варто заздалегідь, особливо вранці та ввечері. Ми зібрали дані, які допомагають вибрати напрямок, зупинку й альтернативу, якщо час не підходить.

Далі розберемо кінцеві пункти, повну послідовність зупинок, зручні пересадки на сусідні маршрути та спосіб звірити актуальний рух перед поїздкою.

Куди їде тролейбус №43

Кінцеві зупинки — пл. Дарницька та Кібернетичний центр. У напрямку від площі Дарницької тролейбус іде через Березняки й Русанівку, далі Печерськом, повз станції метро Либідська та Деміївська, через Голосіївський парк, Виставковий центр і Теремки до кінцевої. Зворотний напрямок повторює той самий шлях у зворотному порядку.

Довжина приблизно 18,1 км означає, що повна поїздка займає помітний час навіть без заторів. Пасажири, які сідають на початку, зазвичай планують вихід ближче до середини або кінця маршруту, де розташовані станції метро та великі житлові масиви.

Раніше частина пасажирів орієнтувалася лише на звичні точки й пропускала проміжні зупинки, через що доводилося йти пішки або чекати наступний транспорт. Зараз послідовність зупинок дозволяє точно вибрати місце посадки: наприклад, після пл. Наводницька можна вийти біля метро Звіринецька й пересісти, якщо напрямок змінюється. Це скорочує зайвий час у дорозі за рахунок точного вибору точки, а не очікування кінцевої.

На яких зупинках можна сісти або вийти

Усього 31 зупинка. Послідовність дозволяє сісти майже в будь-якій точці маршруту й вийти там, де зручно для подальшого шляху. Ключові точки для посадки — пл. Дарницька, м/н Березняки, пл. Наводницька, ст. м. Либідська, ст. м. Голосіївська, ст. м. Виставковий центр, ст. м. Теремки та Кібернетичний центр.

Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.

№ Зупинка 1 пл. Дарницька 2 Дарницький універмаг 3 ж/к “Комфорт-Таун” 4 вул. Тампере 5 м/н Березняки 6 бул. Ігоря Шамо 7 м/н Русанівка 8 пл. Наводницька 9 вул. Болсуновська 10 ст. м. Звіринецька 11 вул. Чеська 12 вул. Академіка Філатова 13 Готель “Дружба” 14 ст. м. Либідська 15 ст. м. Деміївська 16 пров. Деміївський 17 ст. м. Голосіївська 18 вул. Михайла Стельмаха 19 Голосіївський парк 20 пров. Коломийський 21 Кінотеатр “Загреб” 22 Готель “Голосіївський” Державна бібліотека України для юнацтва 23 вул. Васильківська 24 ст. м. Виставковий центр 25 Автостанція “Південна” 26 ст. м. Іподром 27 Льодовий стадіон 28 пл. Одеська 29 ст. м. Теремки 30 Одеський ринок 31 Кібернетичний центр

Джерело: відкриті дані EasyWay, 2026 рік.

Якщо ви сідаєте на пл. Дарницька й їдете до ст. м. Теремки, проїдете майже весь маршрут. На проміжних зупинках, наприклад біля Голосіївського парку чи пл. Одеська, вихід зручний для тих, хто прямує в парк або на ринок. Точна назва зупинки на табличці допомагає не пропустити потрібну точку, особливо ввечері.

Де зручно пересісти з маршруту №43

На багатьох зупинках можна пересісти на інші маршрути, які частково повторюють шлях. Найбільше спільних точок — з маршруткою 416: 30 зупинок від пл. Дарницька до Кібернетичного центру. Інтервал 20–30 хвилин, час роботи 06:00–19:00, курсує щодня. Це зручно, коли тролейбус запізнюється, а потрібно дістатися тієї ж кінцевої.

На ділянці від пл. Дарницька до ст. м. Либідська збігаються тролейбус 50 (14 зупинок, інтервал 1–22 хв, 05:45–23:31 на будні, курсує щодня), автобус 51 (14 зупинок, 8–44 хв, 05:36–23:48 на будні, щодня) і маршрутка 590 (14 зупинок, 10–15 хв, 07:00–22:45, щодня). Від ст. м. Деміївська до пл. Одеська частково збігається тролейбус 11 (14 зупинок, 5–66 хв, 00:14–23:59 на будні, щодня). Від ст. м. Либідська до ст. м. Іподром — тролейбус 12 (13 зупинок, 1–47 хв, 00:11–23:59 на будні, щодня).

Пересадка на 50 або 51 має сенс, якщо ви виходите раніше Либідської й хочете швидший інтервал. На 12 зручно пересісти після Либідської, коли прямуєте до Іподрому, а 43 ще довго йде далі. Ми перевіряємо лише ті маршрути, які дійсно зупиняються на тих самих точках; інших варіантів на цих зупинках немає.

Важливо: інтервал і години роботи 43-го наведені для буднів. Маршрут курсує щодня, але окремих цифр для вихідних у даних немає, тому перед поїздкою у суботу чи неділю варто звірити рух окремо.

Коли ходить тролейбус і де перевірити рух

На будні тролейбус виходить з 05:15 до 23:18 з інтервалом 10–34 хвилини. Курсує щодня, тому у вихідні він теж ходить, хоча точний інтервал і години для цих днів не вказані окремо. Широкий діапазон означає, що в пікові години інтервал ближче до 10–15 хвилин, а вдень чи ввечері може розтягуватися до півгодини й більше.

Актуальний рух перевіряють у застосунку EasyWay або безпосередньо на зупинці за розкладом. Дані в застосунку оновлюються за фактом виходу машин, тому вони точніші за статичний графік. Якщо інтервал великий, альтернативи на спільних зупинках дозволяють не чекати довго: наприклад, маршрутка 416 або тролейбус 50 мають свої інтервали й можуть підійти швидше.

Найсильніше заперечення проти покладання на 43-й — широкий інтервал, через який легко запізнитися. Факт у тому, що на більшості ділянок є сусідні маршрути з коротшими проміжками: 50-й на початку шляху йде з інтервалом від 1 хвилини, 12-й — теж від 1 хвилини. Це не скасовує потребу перевіряти, але дає запасний варіант без зміни кінцевої точки.

Що перевірити перед поїздкою завтра

Перед виходом звіряємо три речі: напрямок (від пл. Дарницька чи від Кібернетичного центру), точну назву зупинки з таблиці та поточний рух у застосунку EasyWay чи на табличці. Якщо інтервал показує 25–30 хвилин, дивимося, чи є на тій самій зупинці 416, 50 чи 51. Тариф лишається 30 гривень; пільги, учнівські квитки й оплата карткою існують, але конкретну суму для них потрібно звіряти в перевізника, бо інших цифр у даних немає.

Приклад: ви сідаєте о 7:40 на м/н Березняки в напрямку Кібернетичного центру. За даними буднів наступний тролейбус може бути через 12–20 хвилин. Якщо в застосунку показує затримку, на тій самій зупинці можна сісти на 50-й до Либідської й далі пересісти. Це додає одну пересадку, але скорочує очікування. Увечері після 22:00 перевіряємо, чи ще ходить саме 43-й, бо години наведені до 23:18 на будні.

Що це означає для вас завтра: відкрийте EasyWay за 10–15 хвилин до виходу, оберіть потрібний напрямок 43-го, подивіться найближчу зупинку зі списку й час прибуття. Якщо інтервал не підходить, одразу подивіться спільні маршрути на тій самій точці. Так ви виходите з дому з конкретним планом, а не з надією, що тролейбус під’їде швидко.