45 автобус Київ: напрямок і етапи поїздки

45 автобус Київ з’єднує станцію метро Дарниця з проспектом Петра Григоренка, долаючи приблизно 15 кілометрів і зупиняючись рівно 29 разів за даними EasyWay. Маршрут курсує щодня, проте інтервал руху 25-45 хвилин і години роботи 05:52–00:23 наведені саме для буднів.

Для щоденної дороги з Лівого берега на Позняки чи назад послідовність зупинок і напрямок визначають, чи встигнете ви на пересадку біля метро Харківська або Позняки і скільки часу піде на очікування. Ми зібрали ці дані, щоб показати поїздку як чіткі етапи — від визначення кінцевої до перевірки руху перед виходом.

Далі — що відбувається на кожному етапі, які орієнтири варто тримати в голові і де звіряти актуальний стан.

1. Напрямок маршруту

Кінцеві зупинки автобуса №45 — ст. м. Дарниця та пр. Петра Григоренка. Напрямок розрізняють за табличкою на лобовому склі: «пр. Петра Григоренка» означає рух від Дарниці на південь і схід через Дарницький район, «ст. м. Дарниця» — зворотний шлях тими самими вулицями.

Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.

У прямому напрямку автобус проходить житлові масиви, торгові точки та медичні заклади, даючи можливість вийти біля метро Харківська чи Позняки. Зворотний напрямок повторює порядок зупинок навпаки, тож пасажир, який сідає на Григоренка, бачить ті самі назви, але в іншій послідовності.

На практиці на зупинці біля метро Дарниця табличка «пр. Петра Григоренка» підтверджує південний напрямок, а очікування не перевищує заявленого інтервалу в будній день. Це дозволяє одразу зрозуміти, чи автобус іде туди, куди потрібно, без додаткових уточнень у водія.

2. Послідовність поїздки

Від ст. м. Дарниця автобус іде вулицею Сергія Набоки, далі Вінстона Черчилля, Тампере, проспектом Миру, повз Дарницький універмаг, Празькою, бульваром Ярослава Гашека, біля ж/к «Мега-Сіті», Привокзальною, Новодарницькою, Сімферопольською, Тростянецькою та Брацлавською.

Далі з’являються Дитяча поліклініка №2, Міська лікарня №1, вулиця Архітектора Вербицького, універсам «Харків», Парк Воїнів-Інтернаціоналістів, вулиця Братства тарасівців, ст. м. Харківська, Ревуцького, Вишняківська, Лариси Руденко, Олександра Мишуги, ст. м. Позняки, Михайла Гришка, Бориса Гмирі і фініш на пр. Петра Григоренка. Ці точки слугують орієнтирами: біля Харківської чи Позняків зручно пересісти на метро, біля лікарні чи універсаму — вийти за потребами.

Типовий випадок виглядає так: пасажир сідає на Дарниці в будній ранок, планує вийти біля ст. м. Позняки. Він стежить за послідовністю — після Ревуцького і Вишняківської з’являється Позняки. Інтервал очікування на старті вкладається в 25-45 хвилин, а вся поїздка проходить без зміни маршруту. Результат досягається саме тому, що порядок зупинок фіксований і дозволяє передбачити місце виходу.

Число 29 зупинок складається з повного переліку від початкової до кінцевої в одному напрямку. Щоб порахувати самому, достатньо пройти список від ст. м. Дарниця до пр. Петра Григоренка — кожна назва додає один пункт, і саме 29 пунктів дають приблизно 15 кілометрів дороги. Змінює цю цифру лише тимчасова зміна схеми, якої в поточних даних немає.

3. Часові орієнтири

На буднях рух триває з 05:52 до 00:23 з інтервалом 25-45 хвилин. Перший рейс виходить рано, останній — після опівночі, проте точний час відправлення з конкретної кінцевої залежить від напрямку.

Інтервал 25-45 хвилин означає різницю між послідовними автобусами: ближче до нижньої межі в години більшого попиту, ближче до верхньої — у спокійніший період. Щоб оцінити повний час поїздки, до очікування додають час у дорозі, який за довжиною близько 15 км коливається залежно від трафіку, хоча точна тривалість у джерелі не вказана.

Маршрут курсує щодня, але окремі цифри для вихідних відсутні — інтервал і години наведені для буднів. У вихідні можливі відмінності за часом доби, тому орієнтир залишається буднім розкладом із запасом.

4. Перевірка перед виїздом

Перед виходом звірте актуальний рух у застосунку EasyWay або на самій зупинці. Тимчасові зміни можливі, хоча конкретних випадків у наданих даних не зафіксовано.

На тих самих зупинках доступні сусідні варіанти: маршрутка 545 з інтервалом 20-40 хвилин і роботою до 22:30 на всіх 29 спільних зупинках, маршрутка 511 з 15-20 хвилинами до 22:30, нічний автобус 134h з інтервалом 60 хвилин після 00:25 на 20 зупинках. Маршрутки 407, 526 і 529 покривають менші ділянки з власними інтервалами 20-40 або 30-40 хвилин.

Порівняння допомагає, якщо інтервал основного автобуса здається довгим: 511 іде частіше на частині шляху, 545 повторює майже весь маршрут. Вибір залежить від потрібної зупинки і часу доби, а не від загальної зручності.

5. Правило на завтра

Для поїздки завтра, якщо це будній день, орієнтуйтеся на старт з 05:52, інтервал до 45 хвилин і тариф 30 гривень. За годину до виходу відкрийте EasyWay і підтвердьте, що автобус рухається в потрібному напрямку.

Якщо завтра вихідний, точні інтервали не наведені — закладіть запас часу і звірте рух на місці або в застосунку. Пільги та інші умови оплати існують, але конкретну суму потрібно звіряти в перевізника, бо в даних вказана лише одна сума.

Практичне правило: перед кожною поїздкою перевіряйте табличку напрямку і актуальний час у EasyWay. Це зводить очікування до заявленого інтервалу і дозволяє вийти саме на потрібній зупинці без додаткових пересадок.

Чесне застереження: усі цифри — інтервал, години і довжина — взяті з EasyWay для буднів і є орієнтиром. Реальний рух може зрушитися через трафік чи тимчасові обставини, яких у поточних даних немає, тож остаточну перевірку робите ви самі.

Що це означає для вас завтра: відкрийте EasyWay, переконайтеся, що 45 автобус Київ іде від Дарниці до Григоренка або навпаки, і закладіть до 45 хвилин очікування в будній день. Тариф становить 30 гривень — решту умов оплати звіряйте окремо.