47: фонтан на Тростянецькій відновили й законсервували

У сквері на Тростянецькій, 47 фонтан відновили, однак до весни він буде законсервований. Пошкоджену споруду відремонтували працівники ЖЕД-209 під керівництвом Марії Назаренко.

Що відомо про відновлення фонтана

Про завершення ремонту повідомив у Facebook Олексій Кот. Він подякував комунальникам за оперативну роботу та увагу до проблем мешканців.

Фонтан законсервували до весни. Місцеві жителі сподіваються, що після цього він знову запрацює і залишиться частиною скверу, де люди відпочивають. Конкретної дати запуску споруди не повідомляли.

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Фонтан у сквері встановили самі мешканці

Споруду на Тростянецькій встановили місцеві жителі, а не комунальні служби чи міська влада. Мешканці самостійно облаштували прибудинковий сквер, тож пошкодження фонтана стосувалося результату їхньої праці. У дописі Кот наголосив, що проблеми жителів не залишилися поза увагою комунальників і були оперативно вирішені.

Подібну ініціативу виявили кияни на Троєщині: вони прибрали сміття біля занедбаного фонтана «Водограй» на вулиці Закревського й очистили бетонні композиції від багаторічного бруду. Саму конструкцію активісти відновити не змогли; фонтан не працював із кінця 1990-х.

Також міський голова Віталій Кличко підтримав петицію про відновлення фонтана «Слоненя» у Хрещатому парку. Реалізацію цієї ідеї він пов’язав із погодженнями з охоронцями культурної спадщини.