5-та бригада отримала від Києва майже 2700 БпЛА

Міський голова Віталій Кличко передав бійцям 5-ї окремої штурмової Київської бригади майже 2700 безпілотників і 12 наземних роботизованих комплексів. Техніка призначена для виконання бойових завдань.

У партії — 2200 FPV-дронів, 450 розвідувальних БпЛА Mavic 3 Pro та Matrice 4, 28 літаків-камікадзе, 10 безпілотників літакового типу й два комплекси ударних бомберів.

«Передав захисникам на фронт нову партію допомоги від громади столиці. До бійців 5-ї окремої штурмової Київської бригади поїхали ще майже 2700 БпЛА різних типів», – написав Віталій Кличко.

Скільки безпілотників передали від початку року

За словами Кличка, від початку 2026 року громада столиці передала різним бригадам понад 65 тисяч безпілотників. Київ продовжує збільшувати обсяги допомоги підрозділам Сил оборони.

Вчора Київрада передбачила з міського бюджету ще 1 млрд грн на підтримку Сил безпеки та оборони України. Загалом цьогоріч на підтримку захисників спрямовують 6 млрд грн; додаткове фінансування виділили в межах міської цільової програми «Захисник Києва».