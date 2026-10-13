50-й тролейбус у Києві: маршрут, зупинки та розклад

50-й тролейбус у Києві з’єднує станцію метро Либідська з вулицею Милославською. Маршрут має 37 зупинок і проходить приблизно 21,5 км. Вартість проїзду орієнтовно становить 30 гривень.

Він підходить тим, хто щодня їде з Русанівки, Березняків, Дарниці чи районів навколо Милославської до метро або навпаки. Ми фіксуємо, що пасажири використовують його для роботи, справ у центрі й повернення додому.

Далі покажемо кінцеві зупинки й напрямки, ключові точки посадки, варіанти пересадок і де перевірити актуальний час руху.

Який маршрут має 50-й тролейбус?

50-й тролейбус курсує між станцією метро Либідська і вулицею Милославською. В один бік він іде з Либідської через міст Патона, Русанівку, Березняки й Дарницю до Милославської. У зворотному напрямку — від вул. Милославської до ст. м. Либідська.

Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.

Довжина маршруту приблизно 21,5 км. На ньому 37 зупинок. Це дозволяє охопити житлові масиви на Лівому березі й під’їхати до метро.

Напрямок залежить від кінцевої. Якщо вам потрібна вул. Милославська — сідайте в бік цієї зупинки. Якщо ст. м. Либідська — в інший бік. Перевірте табличку на зупинці перед посадкою.

На яких зупинках зручно сісти й вийти?

Зручно сідати на кінцевих і біля метро. На початку маршруту від Либідської — ст. м. Либідська, Готель «Дружба», вул. Академіка Філатова, вул. Чеська, ст. м. Звіринецька. Далі йдуть вул. Болсуновська й Міст ім. Патона.

Після мосту ключові зупинки — м/н Русанівка, бул. Ігоря Шамо, м/н Березняки, вул. Тампере, ж/к «Комфорт-Таун», Дарницький універмаг. Далі пр. Миру, бул. Верховної Ради, вул. Вінстона Черчилля, ст. м. Дарниця, Парк «Перемога».

У другій половині маршруту виділяються станція Микільська Слобідка, ж/к «Паркові озера», пр. Алішера Навої, вул. Чорних Запорожців, пл. Керченська, вул. Миколи Закревського, Мікрорайон №1, вул. Рональда Рейгана, Універсам, Поліклініка, вул. Сержа Лифаря, Торговий центр, вул. Данькевича, вул. Олександри Екстер і кінцева вул. Милославська. Повний порядок зупинок дивіться в застосунку.

Поширена помилка — сісти на зупинці без перевірки напрямку. Ззовні тролейбуси виглядають однаково, але ви їдете в протилежний бік і втрачаєте 40–60 хвилин на поїздку назад. Перевірте табличку на зупинці або дані в застосунку перед посадкою.

Раніше пасажири часто стояли на неправильній стороні вулиці й чекали довго, бо не бачили точного напрямку. Тепер з актуальними даними в застосунку вони сідають правильно з першого разу за рахунок перевірки кінцевої зупинки.

Де пересісти на інший транспорт?

На маршруті є пересадки на метро на ст. м. Либідська, ст. м. Звіринецька і ст. м. Дарниця. Це основні точки, де можна перейти на підземку без довгих переходів.

На багатьох зупинках також ходять інші маршрути. Ось ті, що мають найбільше спільних зупинок з 50-м тролейбусом.

Маршрут Спільні зупинки Інтервал Години роботи Дні Тролейбус 50k 25 (Дарницький універмаг → вул. Милославська) 1-21 хв 05:45 – 23:32 щодня Маршрутка 509 23 (вул. Тампере → вул. Милославська) 15-20 хв 06:00 – 21:00 щодня Маршрутка 416 22 (Готель «Дружба» → вул. Милославська) 20-30 хв 06:00 – 19:00 щодня Маршрутка 511 21 (вул. Тампере → вул. Милославська) 15-20 хв 06:00 – 22:30 щодня Маршрутка 590 21 (ст. м. Либідська → вул. Олександри Екстер) 10-15 хв 07:00 – 22:45 щодня Маршрутка 504 18 (ст. м. Дарниця → вул. Милославська) 12-28 хв 06:00 – 22:30 щодня

Джерело: EasyWay.

Ці варіанти допомагають, якщо 50-й запізнюється або вам зручніше сісти з іншої точки. Інтервали та години наведено для буднів, але маршрути курсують щодня. Точне місце пересадки звіряйте на зупинці.

Коли їде 50-й тролейбус і де перевірити зміни?

50-й тролейбус курсує щодня. Інтервал руху орієнтовно становить 1-22 хвилини, години роботи з 05:45 до 23:31. Ці дані наведено для буднів.

Щоб дізнатися точний час на сьогодні, відкрийте застосунок EasyWay або подивіться розклад на зупинці. Там же з’являються повідомлення про тимчасові зміни, ремонти чи перекриття.

Не покладайтеся лише на середній інтервал. У години пік він може бути коротшим, ввечері довшим. Завжди звіряйте актуальне перед виходом.

Важливо: тариф на 50-му тролейбусі — 30 гривень. Інших сум у відкритих даних немає. Пільги та оплату карткою уточнюйте в перевізника або в застосунку.

Часті запитання

Чи ходить 50-й тролейбус у вихідні?

Так, маршрут курсує щодня. Однак наведені інтервал і години стосуються буднів. Для вихідних окремих цифр немає — перевіряйте в застосунку.

Яка вартість проїзду?

30 гривень. Інші тарифи не вказані в джерелі.

Скільки зупинок на маршруті?

37 зупинок. Повний список дивіться в застосунку EasyWay.

Ці відповіді допомагають швидко зорієнтуватися перед поїздкою. Якщо потрібні деталі на конкретний день — відкривайте застосунок.

Що це означає для вас завтра?

Перед поїздкою відкрийте EasyWay і перевірте, в який бік іде найближчий 50-й. Звірте потрібну зупинку: якщо з Либідської на Милославську — чекайте на відповідній стороні біля метро. Якщо навпаки — на вул. Милославська.

Подивіться повідомлення про зміни. Якщо маршрут тимчасово скорочений або є затримка, оберіть альтернативу з таблиці, наприклад тролейбус 50k або маршрутку 590.

Так ви витратите менше часу на очікування. Наприклад, вранці з м/н Березняки до ст. м. Либідська плануйте виїзд з урахуванням інтервалу до 22 хвилин і приходьте на зупинку завчасно. Перевірка займає одну хвилину й рятує від довгої стоянки.