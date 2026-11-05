500 млн євро потрібно для ремонту конфайнмента ЧАЕС

Європейський банк реконструкції та розвитку закликає міжнародних партнерів профінансувати відновлення захисної споруди над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, пошкодженої під час атаки 14 лютого 2025 року. Попередня вартість робіт становить щонайменше 500 мільйонів євро.

Унаслідок удару російського безпілотника постраждали зовнішня та внутрішня обшивки Нового безпечного конфайнмента. У конструкції утворився отвір площею близько 15 квадратних метрів.

Загальна площа пошкоджених панелей становить приблизно 200 квадратних метрів. Також постраждали окремі системи споруди, зокрема вентиляція та обладнання, потрібне для роботи всередині неї.

Раніше ми писали: Кличко заявив про вразливість критичних об’єктів Києва

На відновлення потрібно щонайменше 500 млн євро

Повноцінний ремонт необхідно завершити до 2030 року, щоб запобігти подальшому руйнуванню металевої конструкції. Попередня оцінка вартості робіт — не менше ніж 500 мільйонів євро.

У жовтні країни «Групи семи» оголосили про підтримку відновлення конфайнмента на 260 мільйонів євро. ЄБРР планує провести донорську конференцію в Парижі 9 листопада 2026 року; її мають співорганізувати Франція, Україна та банк.

Новий безпечний конфайнмент — велетенська сталева конструкція, споруджена над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Після атаки рівень радіації на майданчику залишався в допустимих межах, однак пошкодження створили ризик корозії сталевих елементів.