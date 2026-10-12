500 мобільних укриттів планували встановити в Києві

У жовтні 2025 року мер Києва заявляв про плани встановити у столиці 500 мобільних укриттів. Київська міська прокуратура подала позов до КМДА та Київради через відсутність наземних мобільних укриттів у публічних місцях.

Прокуратура просить суд визнати бездіяльність міської влади протиправною та зобов’язати її невідкладно облаштувати захисні споруди. Відповідальність за їх встановлення й утримання покладена на місцеву владу.

Де вимагають встановити укриття?

Йдеться про захисні споруди біля зупинок громадського транспорту, у парках і скверах. Прокуратура наполягає, що міська влада має облаштувати їх у цих публічних місцях.

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За твердженням правоохоронців, попри тривалу повномасштабну війну, наземних мобільних укриттів у публічних місцях Києва досі немає. Саме їх відсутність стала підставою для звернення до суду.

Що вирішив суд і хто відповідає?

Забезпечувати облаштування та утримання захисних споруд має місцева влада. У позові прокуратура просить не лише визнати її бездіяльність протиправною, а й зобов’язати невідкладно встановити укриття.

Суд уже відкрив провадження у справі. Раніше мер Києва заявляв про намір встановити у столиці 500 мобільних укриттів.