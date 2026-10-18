544,3 тисячі пенсіонерів Київщини перебувають на обліку ПФУ

За дев’ять місяців 2026 року Пенсійний фонд Київської області призначив майже 25 тисяч нових пенсій і провів близько 60 тисяч індивідуальних перерахунків. Середня пенсія за рік зросла на 935 гривень — до 7 727 гривень.

Ці показники обговорили на засіданні колегії Головного управління Пенсійного фонду у Київській області. Учасники також підбили підсумки надання пенсійних і соціальних послуг мешканцям регіону.

Підсумки роботи Пенсійного фонду за дев’ять місяців

На обліку управління — 544,3 тисячі пенсіонерів Київщини.

Власні надходження перевищили 22,5 млрд гривень, а видатки на пенсії, субсидії, пільги та страхові виплати — 47,3 млрд гривень.

Сервісні центри прийняли майже 461 тисячу відвідувачів — на 95 тисяч більше, ніж за аналогічний період торік. Громадянам надали понад 673 тисячі послуг, зокрема майже 19 тисяч звернень надійшло від військових та їхніх родин.

У засіданні взяли участь заступник голови КОДА Іван Добровольський, заступниця голови обласної ради Тетяна Семенова, представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Тетяна Самойленко та начальник управління Василь Фатхутдінов.

Фонд призначає житлові субсидії, пільги й державні соціальні допомоги, фінансує страхові виплати та консультує громадян. Особливої уваги потребують внутрішньо переміщені особи, військовослужбовці, ветерани та їхні сім’ї.

Частину послуг можна отримати дистанційно через вебпортал електронних послуг і мобільний застосунок Пенсійного фонду, не відвідуючи сервісні центри.