55 автобус Київ: як не збитися з напрямку

55 автобус Київ їде між площею Дарницькою та станцією метро Палац Спорту. Маршрут має 22 зупинки, довжина приблизно 12,4 км, разова поїздка коштує 30 ₴. Інтервал руху становить 15–30 хвилин, години роботи з 05:45 до 23:49 наведено для буднів, а курсує маршрут щодня.

Для киян з лівого берега це один із прямих варіантів дістатися Печерська й центру без зайвих пересадок на мості Патона. Якщо ви плануєте дорогу на роботу, зустріч чи просто повернення додому, точна послідовність зупинок і перевірка напрямку економлять час краще, ніж будь-який загальний розклад.

Ми розберемо поїздку по етапах: спочатку звіряємо кінцеві й порядок зупинок, потім вибираємо правильний напрямок на зупинці, стежимо за виходом під час руху, перевіряємо пересадку й завершуємо конкретним правилом перед виходом з дому.

1. Маршрут перед поїздкою

Перед тим як виходити, відкрийте схему й зафіксуйте кінцеві: з одного боку площа Дарницька, з іншого — станція метро Палац Спорту. Саме ці точки задають напрямок усього шляху. Довжина маршруту приблизно 12,4 км, тож орієнтуйтеся на цей масштаб, коли плануєте час.

Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.

Послідовність зупинок у напрямку від площі Дарницької така:

пл. Дарницька

Дарницький універмаг

ж/к “Комфорт-Таун”

вул. Тампере

м/н Березняки

бул. Ігоря Шамо

м/н Русанівка

Міст ім. Патона

вул. Старонаводницька

пров. Редутний

Водоканал

вул. Генерала Алмазова

вул. Панаса Мирного

вул. Михайла Омеляновича-Павленка

пл. Слави

ст. м. Арсенальна

пров. Кріпосний

“Юний технiк”

узвіз Кловський

ст. м. Кловська

вул. Басейна

ст. м. Палац Спорту

Цей порядок дозволяє одразу зрозуміти, де ви будете після мосту Патона і перед виходом біля метро. Звірте список із даними в застосунку EasyWay або на самій зупинці — назви іноді уточнюють, а кількість зупинок може змінюватися через ремонт.

2. Вибір напрямку на зупинці

Підійдіть до таблички й подивіться, куди вказаний маршрут 55. Якщо кінцева збігається з потрібною вам частиною шляху — площа Дарницька чи станція метро Палац Спорту — сідайте. На зупинках із двома напрямками автобуси часто стоять поруч, тому орієнтуйтеся саме на кінцеву, а не на номер.

Поширена помилка виглядає так: пасажир бачить автобус із номером 55 і сідає, не звіривши кінцеву. Через кілька зупинок з’ясовується, що їде у зворотному напрямку. Доводиться виходити й чекати наступний рейс у правильний бік, а інтервал 15–30 хвилин означає, що ви втрачаєте від чверті години до півгодини. Правильно: перед посадкою назвіть водію або подивіться на лобове скло кінцеву зупинку і лише тоді відчиняйте двері.

Якщо сумніваєтеся, запитайте у водія або інших пасажирів, куди прямує саме цей борт. Це займає десять секунд і захищає від розвороту.

3. Поїздка між зупинками

Сіли — одразу порахуйте, скільки зупинок залишилося до вашої. Дивіться у вікно на відомі орієнтири: після мосту Патона йде вулиця Старонаводницька, далі площа Слави і станція метро Арсенальна. Якщо їдете до кінця, останні точки — узвіз Кловський, станція метро Кловська, вулиця Басейна і станція метро Палац Спорту.

На практиці буває так: людина виходить з дому в районі Березняків, сідає на 55-й у бік центру і планує зійти біля станції метро Арсенальна. Під час руху вона слідкує за послідовністю — після Русанівки міст, потім Старонаводницька, і виходить саме на площі Слави або Арсенальній. Результат — без додаткових переходів і пошуку наступного транспорту, бо маршрут проходить саме через потрібні точки.

Не покладайтеся тільки на пам’ять: відкрийте схему в телефоні й звіряйте поточну зупинку з наступною. Так не пропустите вихід навіть якщо відволіклися.

4. Пересадка і час у дорозі

Якщо під час поїздки потрібна пересадка, перевірте в застосунку EasyWay актуальний рух маршруту 55 і сусідніх варіантів. На спільних зупинках курсують автобус 1м (спільних зупинок 13 від мосту Патона до станції метро Палац Спорту), тролейбуси 43 і 50, автобус 51 і маршрутка 205 (усі з площі Дарницької до мосту Патона). Автобус 62 перетинає маршрут від вулиці Генерала Алмазова до вулиці Басейна. Інтервали й години цих маршрутів теж наведені для буднів, а курсують вони щодня.

Перед пересадкою подивіться, чи не змінився інтервал через затримку. Якщо автобус 55 запізнюється, а сусідній маршрут підходить швидше — сідайте на нього лише якщо він покриває потрібну ділянку. Час у дорозі залежить від заторів на мості Патона і в Печерську, тому точну тривалість не називаємо — орієнтуйтеся на поточну ситуацію в застосунку.

Пільги на проїзд існують, але суму для учнівських, студентських чи інших квитків звіряйте безпосередньо в перевізника. Базовий тариф залишається 30 ₴.

5. Правило перед виходом з дому

За п’ять хвилин до виходу відкрийте застосунок EasyWay і перевірте, чи рухається 55-й у потрібному напрямку, який інтервал зараз і чи немає змін на маршруті. Одночасно звіряйте кінцеву: якщо їдете з лівого берега — шукайте борт у бік станції метро Палац Спорту, якщо з центру — у бік площі Дарницької. Це правило займає менше хвилини і захищає від очікування на порожній зупинці.

Коли виходите з дому, майте при собі і готівку, і можливість оплати карткою — способи оплати можуть відрізнятися. Якщо дані в застосунку й на зупинці розходяться, орієнтуйтеся на те, що бачите на місці.

Що це означає для вас завтра: перед кожною поїздкою на 55-му автобусі звіряйте напрямок і актуальний рух у EasyWay або безпосередньо на зупинці. Так ви сідаєте в правильний борт з першого разу, не втрачаєте час на розворот і доїжджаєте до потрібної зупинки без додаткових пересадок.

Порада працює за умови, що маршрут не змінювали в день поїздки через ремонт або інші обставини. Якщо даних у застосунку немає або вони застарілі, уточнюйте на місці — це єдиний спосіб уникнути помилки.