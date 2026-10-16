55 автобус Київ: як не збитися з напрямку
55 автобус Київ їде між площею Дарницькою та станцією метро Палац Спорту. Маршрут має 22 зупинки, довжина приблизно 12,4 км, разова поїздка коштує 30 ₴. Інтервал руху становить 15–30 хвилин, години роботи з 05:45 до 23:49 наведено для буднів, а курсує маршрут щодня.
Для киян з лівого берега це один із прямих варіантів дістатися Печерська й центру без зайвих пересадок на мості Патона. Якщо ви плануєте дорогу на роботу, зустріч чи просто повернення додому, точна послідовність зупинок і перевірка напрямку економлять час краще, ніж будь-який загальний розклад.
Ми розберемо поїздку по етапах: спочатку звіряємо кінцеві й порядок зупинок, потім вибираємо правильний напрямок на зупинці, стежимо за виходом під час руху, перевіряємо пересадку й завершуємо конкретним правилом перед виходом з дому.
1. Маршрут перед поїздкою
Перед тим як виходити, відкрийте схему й зафіксуйте кінцеві: з одного боку площа Дарницька, з іншого — станція метро Палац Спорту. Саме ці точки задають напрямок усього шляху. Довжина маршруту приблизно 12,4 км, тож орієнтуйтеся на цей масштаб, коли плануєте час.
Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.
Послідовність зупинок у напрямку від площі Дарницької така:
- пл. Дарницька
- Дарницький універмаг
- ж/к “Комфорт-Таун”
- вул. Тампере
- м/н Березняки
- бул. Ігоря Шамо
- м/н Русанівка
- Міст ім. Патона
- вул. Старонаводницька
- пров. Редутний
- Водоканал
- вул. Генерала Алмазова
- вул. Панаса Мирного
- вул. Михайла Омеляновича-Павленка
- пл. Слави
- ст. м. Арсенальна
- пров. Кріпосний
- “Юний технiк”
- узвіз Кловський
- ст. м. Кловська
- вул. Басейна
- ст. м. Палац Спорту
Цей порядок дозволяє одразу зрозуміти, де ви будете після мосту Патона і перед виходом біля метро. Звірте список із даними в застосунку EasyWay або на самій зупинці — назви іноді уточнюють, а кількість зупинок може змінюватися через ремонт.
2. Вибір напрямку на зупинці
Підійдіть до таблички й подивіться, куди вказаний маршрут 55. Якщо кінцева збігається з потрібною вам частиною шляху — площа Дарницька чи станція метро Палац Спорту — сідайте. На зупинках із двома напрямками автобуси часто стоять поруч, тому орієнтуйтеся саме на кінцеву, а не на номер.
Поширена помилка виглядає так: пасажир бачить автобус із номером 55 і сідає, не звіривши кінцеву. Через кілька зупинок з’ясовується, що їде у зворотному напрямку. Доводиться виходити й чекати наступний рейс у правильний бік, а інтервал 15–30 хвилин означає, що ви втрачаєте від чверті години до півгодини. Правильно: перед посадкою назвіть водію або подивіться на лобове скло кінцеву зупинку і лише тоді відчиняйте двері.
Якщо сумніваєтеся, запитайте у водія або інших пасажирів, куди прямує саме цей борт. Це займає десять секунд і захищає від розвороту.
3. Поїздка між зупинками
Сіли — одразу порахуйте, скільки зупинок залишилося до вашої. Дивіться у вікно на відомі орієнтири: після мосту Патона йде вулиця Старонаводницька, далі площа Слави і станція метро Арсенальна. Якщо їдете до кінця, останні точки — узвіз Кловський, станція метро Кловська, вулиця Басейна і станція метро Палац Спорту.
На практиці буває так: людина виходить з дому в районі Березняків, сідає на 55-й у бік центру і планує зійти біля станції метро Арсенальна. Під час руху вона слідкує за послідовністю — після Русанівки міст, потім Старонаводницька, і виходить саме на площі Слави або Арсенальній. Результат — без додаткових переходів і пошуку наступного транспорту, бо маршрут проходить саме через потрібні точки.
Не покладайтеся тільки на пам’ять: відкрийте схему в телефоні й звіряйте поточну зупинку з наступною. Так не пропустите вихід навіть якщо відволіклися.
4. Пересадка і час у дорозі
Якщо під час поїздки потрібна пересадка, перевірте в застосунку EasyWay актуальний рух маршруту 55 і сусідніх варіантів. На спільних зупинках курсують автобус 1м (спільних зупинок 13 від мосту Патона до станції метро Палац Спорту), тролейбуси 43 і 50, автобус 51 і маршрутка 205 (усі з площі Дарницької до мосту Патона). Автобус 62 перетинає маршрут від вулиці Генерала Алмазова до вулиці Басейна. Інтервали й години цих маршрутів теж наведені для буднів, а курсують вони щодня.
Перед пересадкою подивіться, чи не змінився інтервал через затримку. Якщо автобус 55 запізнюється, а сусідній маршрут підходить швидше — сідайте на нього лише якщо він покриває потрібну ділянку. Час у дорозі залежить від заторів на мості Патона і в Печерську, тому точну тривалість не називаємо — орієнтуйтеся на поточну ситуацію в застосунку.
Пільги на проїзд існують, але суму для учнівських, студентських чи інших квитків звіряйте безпосередньо в перевізника. Базовий тариф залишається 30 ₴.
5. Правило перед виходом з дому
За п’ять хвилин до виходу відкрийте застосунок EasyWay і перевірте, чи рухається 55-й у потрібному напрямку, який інтервал зараз і чи немає змін на маршруті. Одночасно звіряйте кінцеву: якщо їдете з лівого берега — шукайте борт у бік станції метро Палац Спорту, якщо з центру — у бік площі Дарницької. Це правило займає менше хвилини і захищає від очікування на порожній зупинці.
Коли виходите з дому, майте при собі і готівку, і можливість оплати карткою — способи оплати можуть відрізнятися. Якщо дані в застосунку й на зупинці розходяться, орієнтуйтеся на те, що бачите на місці.
Що це означає для вас завтра: перед кожною поїздкою на 55-му автобусі звіряйте напрямок і актуальний рух у EasyWay або безпосередньо на зупинці. Так ви сідаєте в правильний борт з першого разу, не втрачаєте час на розворот і доїжджаєте до потрібної зупинки без додаткових пересадок.
Порада працює за умови, що маршрут не змінювали в день поїздки через ремонт або інші обставини. Якщо даних у застосунку немає або вони застарілі, уточнюйте на місці — це єдиний спосіб уникнути помилки.