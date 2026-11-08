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Типовий Київ

Столиця буднів: що змінилося в місті сьогодні

ЖКГ

55% будинків Києва вже з теплом, тиск води стабілізували

Тарас Лимаренко 1 хв читання 4
На кухні київської квартири з крана тече вода, поруч під вікном батарея опалення.

Нормативний тиск у водопровідних мережах Києва відновили після знеструмлень. Показники стабілізувалися на правому та лівому берегах столиці.

Водопостачання міста працює у штатному режимі, каналізаційна система — без перебоїв. Про це повідомили у Київводоканалі.

Чи продовжують контролювати водопостачання?

Фахівці Київводоканалу стежать за роботою систем водопостачання та водовідведення. Працівникам, які цілодобово відновлювали стабільне водопостачання після знеструмлень, у підприємстві подякували.

Скільки будинків і соціальних закладів уже з теплом?

Станом на 6 листопада теплопостачання подали майже у 55% багатоквартирних будинків Києва. Тепло також отримали понад 78% соціальних закладів столиці.

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