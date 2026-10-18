57 гектарів в Обухові продали без торгів за 290 грн за сотку

57 гектарів комунальної землі в Обухові продали без аукціону за нормативною грошовою оцінкою — приблизно по 290 гривень за сотку. Через рік цю саму ділянку виставили на продаж за 180 млн гривень.

Що відомо про продаж ділянки

Обставини угоди розглянули в розслідуванні журналістського проєкту «ХАПУГА.UA». Автори звернули увагу на швидку перереєстрацію землі за участю компанії, яку називають фірмою-одноденкою.

У документах на землю були зазначені десятки будівель. Однак згодом у кадастрових витягах ділянка вже фігурувала без них.

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Посадовці та питання до їхнього майна

У розслідуванні йдеться про секретарку міської ради Ларису Ільєнко та голову земельної комісії Віктора Малишева. За версією авторів, посадовці проігнорували попередження про можливі порушення під час відчуження комунальної землі.

Журналісти також проаналізували майновий стан посадовців. Зокрема, згадали перевірку Національного агентства з питань запобігання корупції щодо походження готівки, задекларованої Ільєнко, а також порушили питання про майно, пов’язане з Малишевим.

У матеріалі наведено пояснення представників міської влади та позицію нових власників. Журналісти наголошують на потребі з’ясувати обставини продажу та можливі наслідки для громади.