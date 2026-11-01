6 лютого загинув 38-річний Кирило Вітько

Кирило Вітько загинув під час бойового завдання у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Він був молодшим лейтенантом і працівником Офісу Генерального прокурора, мав 38 років.

Яку посаду Вітько обіймав до служби?

З березня 2014 року він працював у Генеральній прокуратурі України. У 2021 році став провідним консультантом відділу охорони праці та режиму Департаменту управління об’єктами державної власності, організації закупівель, матеріально-технічного забезпечення та цивільного захисту Офісу Генерального прокурора.

Які обов’язки він виконував у війську?

Після початку повномасштабного вторгнення Вітько добровільно долучився до захисту України. Під час служби отримав звання молодшого лейтенанта та був заступником командира артилерійської батареї з психологічної підтримки персоналу.

Він був учасником бойових дій. У прокуратурі України вшановують пам’ять колег, які загинули в боях під час служби у війську або стали жертвами російської агресії в тилу.