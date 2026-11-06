 Перейти до змісту
пʼятниця, 6 листопада Київ Київ +2°USD 45,44 · EUR 51,04
Написати в редакцію

Типовий Київ

Столиця буднів: що змінилося в місті сьогодні

Безпека

6 листопада на пожежі в Оболоні виявили тіло людини

Ірина Ващук 1 хв читання 1
Пожежа охопила нежитлову будівлю вночі, полум’я виривається з даху та вікон.

На вулиці Пріорській в Оболонському районі Києва сталася пожежа в нежитловій будівлі. Під час гасіння рятувальники виявили тіло людини без ознак життя.

Що відомо про пожежу

  • Займання сталося у п’ятницю, 6 листопада, на третьому поверсі триповерхової будівлі.
  • Повідомлення про пожежу надійшло о 16:39.
  • Рятувальники ліквідували загоряння о 17:29.
  • Площа пожежі становила 20 квадратних метрів.
  • Під час гасіння в будівлі знайшли тіло людини без ознак життя.

Вогнеборці повністю ліквідували пожежу за 50 хвилин після надходження повідомлення. Причину загоряння та особу загиблої людини в повідомленні не вказано.

Надіслати друзям

Схожі новини

Нове сьогодні

Залишити коментар

Адреса пошти не публікується. Коментарі проходять модерацію.