6 листопада на пожежі в Оболоні виявили тіло людини
На вулиці Пріорській в Оболонському районі Києва сталася пожежа в нежитловій будівлі. Під час гасіння рятувальники виявили тіло людини без ознак життя.
Що відомо про пожежу
- Займання сталося у п’ятницю, 6 листопада, на третьому поверсі триповерхової будівлі.
- Повідомлення про пожежу надійшло о 16:39.
- Рятувальники ліквідували загоряння о 17:29.
- Площа пожежі становила 20 квадратних метрів.
- Під час гасіння в будівлі знайшли тіло людини без ознак життя.
Вогнеборці повністю ліквідували пожежу за 50 хвилин після надходження повідомлення. Причину загоряння та особу загиблої людини в повідомленні не вказано.