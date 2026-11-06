6 листопада на пожежі в Оболоні виявили тіло людини

На вулиці Пріорській в Оболонському районі Києва сталася пожежа в нежитловій будівлі. Під час гасіння рятувальники виявили тіло людини без ознак життя.

Що відомо про пожежу

Займання сталося у п’ятницю, 6 листопада, на третьому поверсі триповерхової будівлі.

Повідомлення про пожежу надійшло о 16:39.

Рятувальники ліквідували загоряння о 17:29.

Площа пожежі становила 20 квадратних метрів.

Під час гасіння в будівлі знайшли тіло людини без ознак життя.

Вогнеборці повністю ліквідували пожежу за 50 хвилин після надходження повідомлення. Причину загоряння та особу загиблої людини в повідомленні не вказано.