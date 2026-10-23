$7200 за працевлаштування: двох чоловіків взяли під варту

На Київщині двох чоловіків підозрюють в організації працевлаштування військовозобов’язаного на критично важливе підприємство за 7200 доларів США. Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою.

Про підозру повідомила Київська обласна прокуратура у Telegram.

Як діяла схема і що вилучили

За версією слідства, чоловіки планували передати гроші службовій особі підприємства.

Військовозобов’язаний співпрацював із правоохоронцями, а після офіційного працевлаштування один із підозрюваних почав регулярно отримувати кошти.

23 вересня 2026 року він одержав 43 500 гривень.

14 жовтня чоловіків викрили під час отримання чергових частин неправомірної вигоди: 17 500 гривень і 500 доларів США.

Гроші були заздалегідь ідентифіковані та вилучені.

За даними слідства, підозрювані пропонували за 7200 доларів США офіційно влаштувати військовозобов’язаного на підприємство зі статусом критично важливого. Отримані кошти мали передати службовцю підприємства.

Обом чоловікам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за клопотаннями сторони обвинувачення.