8 боїв і два титули: у Києві провели ветеранський турнір

Київ прийняв турнір Української ліги боксу учасників бойових дій: у програмі були вісім поєдинків ветеранів і два професійні бої. Захід спершу планували провести в Обухові, але через безпекові обставини перенесли до столиці.

Хребет захистив титул, Саєнко здобув перший пояс

Артем «Грізлі» Хребет переміг Романа «Фенікса» Івченка й захистив титул чемпіона України серед ветеранів у категорії понад 96 кг. Володимир «Кіпіш» Саєнко здолав Сергія «Героя» Герасименка у вазі до 75 кг і вперше став чемпіоном.

Саєнко переміг Герасименка (75 кг);

Хребет — Івченка (96+ кг);

Дмитро Попов — Сергія Лазарєва (81 кг);

В’ячеслав Іващук і Валентин Панасенко завершили бій нічиєю (91 кг);

Денис Бондаренко переміг Олексія Лаптєва (86 кг);

Геннадій Бойко — Олександра Ржевцева (91 кг);

Андрій Колісніченко — Сергія Терещенка (86 кг);

Михайло Гавриш — Олексія Біленького (91 кг).

У професійній частині 20-річний львів’янин Олег Гічва (7-0, 7 КО) переміг Тараса Головащенка (8-25-1, 3 КО): після шостого раунду суперник відмовився продовжувати бій. Олексій Жук з Обухова (8-5-0, 5 КО) у третьому раунді технічним нокаутом здолав хорвата Йосипа Пехара (11-9, 1 КО) і здобув вакантний титул Інтернаціонального чемпіона Universal Boxing Organization у важкій вазі.

Турнір перенесли з Обухова через безпекову ситуацію

Організатори наголошували, що хотіли провести змагання, аби ветерани могли повернутися до боксу, випробувати себе на ринзі та знайти нові цілі. Після перемоги Саєнко подякував рідним і друзям за підтримку та сказав, що вже хоче провести наступний бій.

До повномасштабного вторгнення Хребет служив у Державній прикордонній службі, а в березні 2022 року знову долучився до війська. Після важкого поранення на Луганщині в червні 2023 року він втратив обидві ноги; нині працює інструктором у школі БпЛА та бере участь у спортивних змаганнях.