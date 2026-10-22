8 генераторів і станція на 250 кВт: лікарню готують до зими

Мер Києва Віталій Кличко перевірив готовність до зими одного з найбільших медзакладів лівого берега. Столичні лікарні забезпечують альтернативними джерелами тепла, води та електроенергії на випадок пошкодження основних систем під час обстрілів.

Який резерв має медзаклад

У стаціонарі перебуває майже 740 пацієнтів, більшість потребує складних операцій або вже перенесла їх.

Лікарня має власну котельню та свердловину, а також резервне підключення до мереж «Київводоканалу».

Для резервного живлення встановили 8 дизель-генераторів.

На території працює сонячна електростанція потужністю 250 кіловатів.

Додатково монтують автономне зовнішнє освітлення на сонячних панелях і вертикальні вітрогенератори.

Це багатопрофільний комунальний заклад, де лікують пацієнтів із найтяжчими патологіями. У лікарні також облаштували укриття з ліжками та операційною кімнатою, обладнаною для роботи.

Кличко повідомив, що до опалення вже підключені 60% пансіонатів для пенсіонерів і людей з інвалідністю. Місто забезпечує ці заклади резервним енергоживленням і водопостачанням, мобільними газовими котельнями та сонячними батареями.