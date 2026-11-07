8 і 9 листопада на Подолі обмежать рух Набережно-Луговою

У Києві 8 і 9 листопада частково обмежать рух Набережно-Луговою в Подільському районі. Ремонтні роботи триватимуть між вулицями Оболонською та Оленівською.

Де діятимуть обмеження

Зміни стосуватимуться відрізка Набережно-Лугової між Оболонською та Оленівською. На цій ділянці працюватимуть фахівці Подільського шляхово-експлуатаційного управління.

Рух обмежуватимуть частково протягом двох днів — 8 та 9 листопада. Повного перекриття вулиці не анонсували, однак проїзд ремонтною ділянкою буде ускладнений.

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У «Київавтодорі» закликали водіїв врахувати ремонт під час планування поїздок. Це стосується як мешканців Подільського району, так і тих, хто їде Набережно-Луговою транзитом.

Що варто врахувати водіям

Через часткове обмеження можливі затримки, тож дорога може забрати більше часу. Водіям радять перед поїздкою зважати на змінену організацію руху та уважніше стежити за ситуацією на цій ділянці.

Набережно-Лугова — не лише місцева вулиця: нею активно рухаються через Поділ. Тому обмеження на два дні може вплинути на проїзд, особливо в години навантаження.

У «Київавтодорі» перепросили за тимчасові незручності. Після завершення ремонту рух має повернутися до звичного режиму.