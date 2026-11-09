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82-річна жінка загинула під час атаки на Вишгородщину

Ірина Ващук 1 хв читання 2
Рятувальники гасять пожежу серед руїн зруйнованих будівель після атаки.

На Вишгородщині внаслідок атаки загинула 82-річна жінка, ще двоє людей зазнали травм. Київська обласна військова адміністрація повідомила, що удар зруйнував приватний будинок і гараж, а також пошкодив багатоквартирний будинок та автомобіль.

Що відомо про загиблих, постраждалих і руйнування

  • За попередньою інформацією, жінка була на другому поверсі двоповерхового приватного будинку в момент влучання.
  • Будинок і гараж зруйновані.
  • Вибухова хвиля пошкодила багатоквартирний житловий будинок.
  • Також пошкоджено автомобіль.
  • Одному з травмованих діагностували мінно-вибухову травму, опік обличчя та різану рану стопи.

Постраждалому з такими травмами госпіталізація не знадобилася. Стан і характер травм іншої постраждалої уточнюють.

Після влучання на місці працюють рятувальники та інші профільні служби. Постраждалим надають допомогу.

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