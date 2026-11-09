82-річна жінка загинула під час атаки на Вишгородщину

На Вишгородщині внаслідок атаки загинула 82-річна жінка, ще двоє людей зазнали травм. Київська обласна військова адміністрація повідомила, що удар зруйнував приватний будинок і гараж, а також пошкодив багатоквартирний будинок та автомобіль.

Що відомо про загиблих, постраждалих і руйнування

За попередньою інформацією, жінка була на другому поверсі двоповерхового приватного будинку в момент влучання.

Будинок і гараж зруйновані.

Вибухова хвиля пошкодила багатоквартирний житловий будинок.

Також пошкоджено автомобіль.

Одному з травмованих діагностували мінно-вибухову травму, опік обличчя та різану рану стопи.

Постраждалому з такими травмами госпіталізація не знадобилася. Стан і характер травм іншої постраждалої уточнюють.

Після влучання на місці працюють рятувальники та інші профільні служби. Постраждалим надають допомогу.