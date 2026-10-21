84-річного Миколу Салівоненка розшукують на Київщині

16 жовтня близько 10:30 Микола Салівоненко залишив місце проживання в селі Бишів Фастівського району й не повернувся. Про зникнення 84-річного батька правоохоронцям повідомила донька.

До пошуків долучили поліцію та жителів

У розшуку беруть участь підрозділи поліції Київщини, зокрема особовий склад Фастівського районного управління поліції. До пошуків також долучили небайдужих громадян.

Про розшук повідомила пресслужба поліції Київщини. Поліцейські просять допомогти встановити можливе місцеперебування чоловіка.

Прикмети зниклого

Зріст Миколи Салівоненка — близько 176 см, статура худорлява, волосся сиве, очі карі. На лівому зап’ясті є татуювання.

На момент зникнення чоловік був одягнений у темний піджак і білі штани.