9 хвилин — інтервал руху на червоній лінії метро Києва

5 листопада рух поїздів на червоній лінії метро Києва відновили після тимчасової зупинки через коливання напруги. Станом на 13:01 інтервал між поїздами становив 9 хвилин.

Рух призупиняли через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення. Синя та зелена лінії метро працювали у звичайному режимі.

На лініях можливі затримки

У КМДА попередили: «Водночас через різке коливання напруги від зовнішніх джерел живлення на лініях метрополітену можливе тимчасове призупинення руху або збільшення інтервалів між поїздами. Після стабілізації роботи системи зовнішнього електропостачання рух поїздів відновлюватиметься. Оперативну інформацію транслюють працівники на платформах станцій метро».

Раніше в адміністрації повідомляли, що про відновлення руху після призупинення поінформують додатково. Згодом КМДА підтвердила, що поїзди на червоній лінії знову курсують.