9 листопада уламки БпЛА впали біля школи в Києві

Близько полудня уламки збитого БпЛА впали на відкритій території біля школи в Деснянському районі Києва. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що екстрені служби прямували на місце.

Як розвивалися події

Під час вранішньої атаки дронів у Солом’янському районі спалахнула пожежа на території парковки. Про це повідомляла Київська міська державна адміністрація. О 11:29 у Києві оголосили повітряну тривогу через рух групи БпЛА в напрямку міста. Невдовзі пролунало кілька вибухів. Близько полудня уламки впали біля школи в Деснянському районі. За словами Кличка, місце падіння було на відкритій території, а екстрені служби прямували туди.

Повідомлення про падіння уламків біля школи з’явилося під час атаки російських дронів на місто. Тривогу оголосили до того, як у Києві пролунали вибухи.

Під час вранішньої атаки Київська міська військова адміністрація також повідомляла про падіння уламків на відкритій території у Святошинському районі. У Солом’янському районі тоді сталася пожежа на парковці.