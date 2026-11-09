9 листопада уламки БпЛА впали біля школи в Києві
Близько полудня уламки збитого БпЛА впали на відкритій території біля школи в Деснянському районі Києва. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що екстрені служби прямували на місце.
Як розвивалися події
- Під час вранішньої атаки дронів у Солом’янському районі спалахнула пожежа на території парковки. Про це повідомляла Київська міська державна адміністрація.
- О 11:29 у Києві оголосили повітряну тривогу через рух групи БпЛА в напрямку міста. Невдовзі пролунало кілька вибухів.
- Близько полудня уламки впали біля школи в Деснянському районі. За словами Кличка, місце падіння було на відкритій території, а екстрені служби прямували туди.
Повідомлення про падіння уламків біля школи з’явилося під час атаки російських дронів на місто. Тривогу оголосили до того, як у Києві пролунали вибухи.
Під час вранішньої атаки Київська міська військова адміністрація також повідомляла про падіння уламків на відкритій території у Святошинському районі. У Солом’янському районі тоді сталася пожежа на парковці.