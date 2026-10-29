9 років ув’язнення отримав екссуддя за смертельну ДТП у Києві

Пізно ввечері 25 травня 2023 року на блокпосту при в’їзді до Києва автомобіль Lexus збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. За кермом був Олексій Тандир, який рухався на великій швидкості. Військовослужбовець загинув на місці від отриманих травм.

Святошинський районний суд Києва визнав Тандира винним у смертельній ДТП, скоєній у стані алкогольного сп’яніння. Колишньому голові Макарівського районного суду призначили дев’ять років позбавлення волі.

Що встановили після затримання

За результатами експертизи, після затримання Тандир намагався ввести слідство в оману: замість біологічних зразків він надав воду та слину. Згодом алкогольне сп’яніння офіційно підтвердили.

На час розгляду справи Тандира взяли під варту. У січні суд дозволив йому вийти із СІЗО під заставу, а в лютому зменшив її розмір до 20 мільйонів гривень.