90 кг: у Києві знешкодили бойову частину «Герані-5»

«Ніхто не постраждав», — повідомила Національна поліція України. Реактивний дрон «Герань-5» влучив у приватну будівлю в Києві, але не вибухнув. Його бойова частина вагою близько 90 кг застрягла в землі.

«У разі детонації вибух міг зруйнувати будинок, у який влучив дрон, а також сусідні споруди в радіусі близько 50 метрів», — повідомили фахівці.

Про небезпечну знахідку правоохоронцям повідомив 14-річний мешканець сусіднього будинку після чергової російської атаки. Під час огляду поліцейські встановили, що безпілотник пошкодив дах і цегляні стіни одноповерхової будівлі.

Що зробили вибухотехніки

Фахівці з’ясували, що бойова частина була оснащена готовими осколковими елементами. Вибухотехніки поліції розрядили її та вивезли на тимчасовий підривний майданчик.

Від пізнього вечора 13 жовтня російська армія атакувала Київ. У різних районах столиці сталися пожежі та руйнування, кількість загиблих зросла до п’яти осіб.

Бойову частину транспортували на майданчик «для подальшого знищення», повідомила Національна поліція України.